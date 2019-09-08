Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Оса села на одну из камер, транслирующую проведение голосования в Мосгордуму на одном из избирательных участков, но изображение было восстановлено быстро, сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Вадим Ковалёв.

"Мы уже здесь (штаб - ред.) наблюдаем не первый год, поэтому процедура с технической точки зрения - она выверена. Но возникают, конечно, какие-то курьезы периодически. Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена. Надеюсь, что больше таких эпизодов сегодня не возникнет, а если возникнет, то мы сегодня с ними справимся", - сказал Ковалёв журналистам.

По его словам, помимо этого случая на участках ничего курьёзного больше не происходило.