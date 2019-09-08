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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму

12:20 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовКамера видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения
© РИА Новости / Евгений Биятов
Камера видеонаблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Оса села на одну из камер, транслирующую проведение голосования в Мосгордуму на одном из избирательных участков, но изображение было восстановлено быстро, сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Вадим Ковалёв.
"Мы уже здесь (штаб - ред.) наблюдаем не первый год, поэтому процедура с технической точки зрения - она выверена. Но возникают, конечно, какие-то курьезы периодически. Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена. Надеюсь, что больше таких эпизодов сегодня не возникнет, а если возникнет, то мы сегодня с ними справимся", - сказал Ковалёв журналистам.
Выборы в Мосгордуму VII созыва
Вчера, 11:46Выборы в Мосгордуму
На выборах в МГД произошла задержка в работе электронного голосования
По его словам, помимо этого случая на участках ничего курьёзного больше не происходило.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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