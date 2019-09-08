Явка на выборах в Волгоградской области к полудню составила 15,41%

ВОЛГОГРАД, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Волгоградской области на выборах губернатора и депутатов регионального парламента на 12 часов дня по местному времени (11.00 мск) составила 15,41%, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.

В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области проходят выборы губернатора и депутатов областной думы, а также выборы в 518 органов местного самоуправления – глав сельских поселений и депутатов районных дум. В регионе работают 1494 избирательных участков. Всего избирателей более 1,8 миллиона человек.

"На 12 часов явка по Волгоградской области составила 15,41%, в 2014 году (на выборах губернатора на это же время - ред.) была – 15,39%. Наибольшая явка в Алексеевском районе – 27,25%. Рубеж в 20% преодолело 16 районов", - сообщил Ярлыкин.