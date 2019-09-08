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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах в Волгоградской области к полудню составила 15,41%

12:16 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Единый день голосования в регионах России
ВОЛГОГРАД, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Волгоградской области на выборах губернатора и депутатов регионального парламента на 12 часов дня по местному времени (11.00 мск) составила 15,41%, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.
В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области проходят выборы губернатора и депутатов областной думы, а также выборы в 518 органов местного самоуправления – глав сельских поселений и депутатов районных дум. В регионе работают 1494 избирательных участков. Всего избирателей более 1,8 миллиона человек.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
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"На 12 часов явка по Волгоградской области составила 15,41%, в 2014 году (на выборах губернатора на это же время - ред.) была – 15,39%. Наибольшая явка в Алексеевском районе – 27,25%. Рубеж в 20% преодолело 16 районов", - сообщил Ярлыкин.
Он отметил, что сообщений о нарушениях в облизбирком не поступало.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияВолгоградская областьПолитика
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