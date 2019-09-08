ЦИК обещал вывесить на доску антипочета распространителей фейков о выборах

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Распространители недостоверной информации о выборах могут попасть на "доску антипочета", заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Мы по итогам сделаем такую доску антипочета: всех лгунов и дезинформаторов будем (на нее) вешать пофамильно, по организациям и так далее. Всех, кто нам помог выявить те или иные нарушения, - на доску почета, будем благодарить", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.
Вчера, 02:05РИА НовостиЕдиный день голосования в России
Она также призвала моментально реагировать на дезинформацию относительно выборов и сообщать в ЦИК. "Будьте активны, интерактивны, оперативны", - сказала Памфилова.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. В Москве открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования.