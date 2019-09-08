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РИА Новости
Единый день голосования

ЦИК обещал вывесить на доску антипочета распространителей фейков о выборах

12:09 08.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Распространители недостоверной информации о выборах могут попасть на "доску антипочета", заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Мы по итогам сделаем такую доску антипочета: всех лгунов и дезинформаторов будем (на нее) вешать пофамильно, по организациям и так далее. Всех, кто нам помог выявить те или иные нарушения, - на доску почета, будем благодарить", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.
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Единый день голосования в России
Она также призвала моментально реагировать на дезинформацию относительно выборов и сообщать в ЦИК. "Будьте активны, интерактивны, оперативны", - сказала Памфилова.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. В Москве открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияЭлла ПамфиловаЦИК РФРоссияПолитика
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