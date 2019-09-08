ЦИК обещал вывесить на доску антипочета распространителей фейков о выборах

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Распространители недостоверной информации о выборах могут попасть на "доску антипочета", заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы по итогам сделаем такую доску антипочета: всех лгунов и дезинформаторов будем (на нее) вешать пофамильно, по организациям и так далее. Всех, кто нам помог выявить те или иные нарушения, - на доску почета, будем благодарить", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

Она также призвала моментально реагировать на дезинформацию относительно выборов и сообщать в ЦИК. "Будьте активны, интерактивны, оперативны", - сказала Памфилова.