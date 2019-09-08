Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T12:08Z
https://ria.ru/20190908/1558445177.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155844/02/1558440216_0:0:2682:1509_1036x0_80_0_0_93de07833b374a2819cafbf8f7e98dac.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Голосование на выборах губернатора Сахалина завершилось

12:08 08.09.2019
1622
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. Все 453 избирательных участка на досрочных выборах губернатора Сахалинской области в 20.00 (12.00 мск) закрылись и начали подсчет голосов, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
"Все 453 избирательных участка на досрочных выборах губернатора Сахалинской области в 20.00 (12.00 мск) завершили работу и приступают к подсчету голосов. Первые предварительные итоги будут известны к утру понедельника", - рассказала собеседница агентства.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
Черкасова отметила, что с начала голосования жалоб и обращений по поводу нарушений в избирком не поступало. На 18.00 (10.00 мск) явка избирателей, внесенных в списки для голосования, составила 33,49%. На досрочных выборах губернатора Сахалинской области в 2015 году общая явка избирателей составляла 37,59%.
В списки для голосования включены 375 тысяч 338 человек. Из этого числа в ходе досрочного голосования свое конституционное право реализовали 3,6 тысячи островитян.
Полиция
Вчера, 10:27Единый день голосования
В Туве проводят проверку из-за нападения на автобус с наблюдателями
На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Это Дмитрий Зенкин от партии "Коммунисты России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от "Коммунистической партии социальной справедливости, Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко. Досрочные выборы губернатора Сахалинской области проводились в связи с тем, что в сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалином с 2015 года, врио губернатора Приморского края, а временно исполняющим обязанности главы региона стал Валерий Лимаренко.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
401001
Обсудить 0
Единый день голосованияВалерий ЛимаренкоОлег КожемякоРоссияПолитика
Рекомендуем
Единый день голосования в регионах России
Единый день голосования. Онлайн-репортаж
РИА
Новости
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
На Сахалине после обработки 18,5% протоколов лидирует Лимаренко
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Лента
новостей
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
Пьяный мужчина
В Великобритании турист заплатил за пиво более 60 тысяч евро
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Выборы глав регионов России
Выборы глав регионов России
Махмуд-Али Калиматов
В Ингушетии избрали главу республики
Единый день голосования в регионах России
В Хабаровском крае после обработки 0,28% протоколов лидирует Пиляев
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах губернатора Сахалина превысила 33%
Единый день голосования в Южно-Сахалинске
Явка избирателей на выборах губернатора Сахалина на 15.00 составила 27,13%
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
ЦИК обещал вывесить на доску антипочета распространителей фейков о выборах
Вертолет Ми-2
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
Бюллетень на избирательном участке
ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
Лента новостейМолния