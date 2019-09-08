Голосование на выборах губернатора Сахалина завершилось

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. Все 453 избирательных участка на досрочных выборах губернатора Сахалинской области в 20.00 (12.00 мск) закрылись и начали подсчет голосов, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
"Все 453 избирательных участка на досрочных выборах губернатора Сахалинской области в 20.00 (12.00 мск) завершили работу и приступают к подсчету голосов. Первые предварительные итоги будут известны к утру понедельника", - рассказала собеседница агентства.
Вчера, 02:05РИА НовостиЕдиный день голосования в России
Черкасова отметила, что с начала голосования жалоб и обращений по поводу нарушений в избирком не поступало. На 18.00 (10.00 мск) явка избирателей, внесенных в списки для голосования, составила 33,49%. На досрочных выборах губернатора Сахалинской области в 2015 году общая явка избирателей составляла 37,59%.
В списки для голосования включены 375 тысяч 338 человек. Из этого числа в ходе досрочного голосования свое конституционное право реализовали 3,6 тысячи островитян.
На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Это Дмитрий Зенкин от партии "Коммунисты России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от "Коммунистической партии социальной справедливости, Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко. Досрочные выборы губернатора Сахалинской области проводились в связи с тем, что в сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалином с 2015 года, врио губернатора Приморского края, а временно исполняющим обязанности главы региона стал Валерий Лимаренко.