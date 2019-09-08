Голосование на выборах губернатора Сахалина завершилось

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. Все 453 избирательных участка на досрочных выборах губернатора Сахалинской области в 20.00 (12.00 мск) закрылись и начали подсчет голосов, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.

"Все 453 избирательных участка на досрочных выборах губернатора Сахалинской области в 20.00 (12.00 мск) завершили работу и приступают к подсчету голосов. Первые предварительные итоги будут известны к утру понедельника", - рассказала собеседница агентства.

Черкасова отметила, что с начала голосования жалоб и обращений по поводу нарушений в избирком не поступало. На 18.00 (10.00 мск) явка избирателей, внесенных в списки для голосования, составила 33,49%. На досрочных выборах губернатора Сахалинской области в 2015 году общая явка избирателей составляла 37,59%.

В списки для голосования включены 375 тысяч 338 человек. Из этого числа в ходе досрочного голосования свое конституционное право реализовали 3,6 тысячи островитян.