На Ставрополье проконтролируют участок, откуда поступили сведения о вбросе

"Виктор Иванович Соболев (кандидат в губернаторы от КПРФ - ред.) озвучил ситуацию на 596-м избирательном участке в Кочубеевском районе, сразу связался с председателем, с ее слов, не было факта вброса, этот факт не подтверждается. На момент как я общался, жалоба еще не была написана заявителями, как только она поступит в участковую избирательную комиссию, она будет рассмотрена в установленном порядке. Совместно с правоохранительными органами эта ситуация отслеживается, с ГУМВД по Ставропольскому краю этот участок на пристальном контроле", - отметил Демьянов.