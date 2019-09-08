На Ставрополье проконтролируют участок, откуда поступили сведения о вбросе

ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Ставропольского края и правоохранительные органы взяли на контроль ситуацию на избирательном участке, откуда поступила информация о возможном вбросе бюллетеней, пока этот факт не подтверждается, сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов.
"Виктор Иванович Соболев (кандидат в губернаторы от КПРФ - ред.) озвучил ситуацию на 596-м избирательном участке в Кочубеевском районе, сразу связался с председателем, с ее слов, не было факта вброса, этот факт не подтверждается. На момент как я общался, жалоба еще не была написана заявителями, как только она поступит в участковую избирательную комиссию, она будет рассмотрена в установленном порядке. Совместно с правоохранительными органами эта ситуация отслеживается, с ГУМВД по Ставропольскому краю этот участок на пристальном контроле", - отметил Демьянов.
В воскресенье в Ставропольском крае проходят выборы губернатора. По данным на 10.00 мск, явка избирателей составила 9,01%.