Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T12:02Z
https://ria.ru/20190908/1558445102.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155844/01/1558440185_0:68:2689:1580_1036x0_80_0_0_87343517d25b10d0725a9b700edd17d7.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

На Ставрополье проконтролируют участок, откуда поступили сведения о вбросе

12:02 08.09.2019
924
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Ставропольского края и правоохранительные органы взяли на контроль ситуацию на избирательном участке, откуда поступила информация о возможном вбросе бюллетеней, пока этот факт не подтверждается, сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов.
"Виктор Иванович Соболев (кандидат в губернаторы от КПРФ - ред.) озвучил ситуацию на 596-м избирательном участке в Кочубеевском районе, сразу связался с председателем, с ее слов, не было факта вброса, этот факт не подтверждается. На момент как я общался, жалоба еще не была написана заявителями, как только она поступит в участковую избирательную комиссию, она будет рассмотрена в установленном порядке. Совместно с правоохранительными органами эта ситуация отслеживается, с ГУМВД по Ставропольскому краю этот участок на пристальном контроле", - отметил Демьянов.
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Вчера, 10:37Единый день голосования
Памфилова отметила богатый выбор у избирателей в единый день голосования
В воскресенье в Ставропольском крае проходят выборы губернатора. По данным на 10.00 мск, явка избирателей составила 9,01%.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
001012
Обсудить 0
Единый день голосованияРоссияСтавропольский крайПроисшествия
Рекомендуем
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
РИА
Новости
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Единый день голосования в регионах России
В ставропольский избирком поступили жалобы о нарушении прав наблюдателей
Штурмовик Су-25
Источник назвал заводской брак причиной крушения Су-25 на Ставрополье
Лента
новостей
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке
Владимиров лидирует в Ставрополье после обработки 0,23% протоколов
Единый день голосования в регионах России
Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставропольского края
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах губернатора Ставрополья к 18.00 мск составила 55,18%
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Единый день голосования в регионах России. Ставропольский край
Явка на выборах губернатора Ставрополья на 15.00 составила 41,57%
Офисный работник
Названы вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в российских регионах
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Владимиров набирает 79,73% на выборах главы Ставрополья после обработки
Цех розлива готовой продукции на предприятии Шуйская водка
Врачи рассказали о лечебных свойствах водки
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах губернатора Ставрополья на 10.00 составила около 9%
Вертолет Ми-2
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
Лента новостейМолния