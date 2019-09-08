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РИА Новости
Единый день голосования

Около 12% избирателей проголосовали на выборах мэра Новосибирска к 15.00

11:49 08.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорода России. Новосибирск
Города России. Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 8 сен - РИА Новости. Около 12% избирателей проголосовали на выборах мэра Новосибирска по данным на 15.00 (11.00 мск), что значительно ниже явки на это время на прошлых выборах мэра в апреле 2014 года, сообщается на сайте горизбиркома.
Согласно приведенной на сайте городской избирательной комиссии информации о ходе голосования, на 15.00 на избирательные участки пришли почти 142,4 тысячи человек, что составляет 12,03% от общего числа избирателей.
Полиция
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Явка на досрочных выборах главы Новосибирска 6 апреля 2014 года по данным на 14.00 местного времени составила 18,66%, а на 16.00 – 24,7%.
Ранее глава горизбиркома Тамара Краткая, комментируя низкую явку, сказала, что не считает это следствием недостаточной активности кандидатов. Она отметила, что "традиционно, чем ниже уровень выборов, тем ниже уровень явки" и что существенных нарушений в ходе выборов нет.
В избирательных бюллетенях 15 кандидатов: Сергей Бойко (самовыдвижение), Наталья Пинус ("Российский общенародный союз"), Александр Гультяев ("Партия возрождения России"), Данияр Сафиуллин ("Родина"), Дарья Украинцева ("Зеленые"), Анатолий Локоть (КПРФ), Евгений Лебедев (ЛДПР), Виктор Козодой ("Справедливая Россия"), Юлия Сапина ("Гражданская платформа"), Олег Викторович ("Партия дела"), Андрей Токарев ("Родная партия"), Дмитрий Холявченко ("Яблоко"), Алексей Крестьянов ("Аграрная партия России"), Сергей Лоскутов ("Коммунисты России") и Мухаммед-Али Хаюрин ("Партия возрождения села").
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Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
На предыдущих досрочных выборах мэра Новосибирска 6 апреля 2014 года кандидат от КПРФ и объединенной оппозиции, депутат Госдумы Анатолий Локоть победил, набрав 43,75% голосов избирателей. Его конкурент, исполняющий обязанности мэра города единоросс Владимир Знатков тогда получил 39,57%. Явка составила 32,59% (375 926 избирателей).
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияСергей БойкоВладимир ЗнатковАнатолий ЛокотьНовосибирскРоссияПолитика
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