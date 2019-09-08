Более 15% жителей Астраханской области проголосовали на выборах к полудню

АСТРАХАНЬ, 8 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Явка на выборах губернатора Астраханской области к 12.00 (11.00 мск) составила 15,04%, следует из информационного табло в избирательной комиссии региона.

"Суммарные данные на 12.00 (11.00 мск) - 15,04%", - написано на табло.

Согласно информации областной избирательной комиссии, на прошлых выборах губернатора региона в 2014 году явка к этому времени составляла 14,87%.

По словам председателя областной избирательной комиссии Игоря Коровина, к данному моменту в избирком поступило около 30 обращений, жалоб нет. "В большинстве случаев люди просто уточняют, где находится их избирательный участок", - пояснил он журналистам.

Он добавил, что на выборах задействованы около 2 тысяч наблюдателей, в том числе представители партий и общественных объединений.