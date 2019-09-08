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РИА Новости
Единый день голосования

Более 15% жителей Астраханской области проголосовали на выборах к полудню

11:48 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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АСТРАХАНЬ, 8 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Явка на выборах губернатора Астраханской области к 12.00 (11.00 мск) составила 15,04%, следует из информационного табло в избирательной комиссии региона.
"Суммарные данные на 12.00 (11.00 мск) - 15,04%", - написано на табло.
Согласно информации областной избирательной комиссии, на прошлых выборах губернатора региона в 2014 году явка к этому времени составляла 14,87%.
По словам председателя областной избирательной комиссии Игоря Коровина, к данному моменту в избирком поступило около 30 обращений, жалоб нет. "В большинстве случаев люди просто уточняют, где находится их избирательный участок", - пояснил он журналистам.
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Он добавил, что на выборах задействованы около 2 тысяч наблюдателей, в том числе представители партий и общественных объединений.
В выборах принимают участие четыре кандидата - Николай Арефьев (КПРФ), Сергей Сычев (Партия пенсионеров), Тимофей Щербаков (ЛДПР), а также временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин (самовыдвижение), назначенный на эту должность в июне текущего года.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияАстраханская областьПолитика
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