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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

На выборах в МГД произошла задержка в работе электронного голосования

11:46 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Небольшая задержка в работе электронного голосования на выборах в Мосгордуму была зафиксирована с утра, но ее уже устранили, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
"Была небольшая задержка, но уже все устранили", - сказал Ермолов.
Указатель к избирательному участку в Москве
Вчера, 08:00Выборы в Мосгордуму
На московских выборах поставят эксперимент
Проголосовать онлайн могут жители районов Зеленоград, Северный, Лианозово, Бибирево, Центральное и Южное Чертаново. Всего на онлайн-голосование в этих районах записались 11 228 избирателей. По данным Мосгоризбиркома на 10.00 мск, явка избирателей на электронных участках составила 34%.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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