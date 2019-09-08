На выборах в МГД произошла задержка в работе электронного голосования

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Небольшая задержка в работе электронного голосования на выборах в Мосгордуму была зафиксирована с утра, но ее уже устранили, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Проголосовать онлайн могут жители районов Зеленоград, Северный, Лианозово, Бибирево, Центральное и Южное Чертаново. Всего на онлайн-голосование в этих районах записались 11 228 избирателей. По данным Мосгоризбиркома на 10.00 мск, явка избирателей на электронных участках составила 34%.

Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.