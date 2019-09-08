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РИА Новости
Единый день голосования

Явка избирателей на выборах в Севастополе на 10 утра составила более 5%

11:31 08.09.2019
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© РИА Новости / Сергей ПетросянПорт в Севастополе
Порт в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Петросян
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в законодательное собрание Севастополя на 10 утра превысила 5%, что на 2% меньше в сравнении с явкой на выборы в парламент региона в 2014 году, сообщил журналистам глава избиркома Севастополя Сергей Даниленко.
"По уточненным данным, в списке 320 тысяч 548 человек. На 10 утра проголосовало 16 тысяч 934 человека – это составляет 5,28% от числа избирателей включенных в список", - сказал Даниленко.
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Даниленко сравнил данные явки с результатами явки на 10 утра на выборах в парламент региона в 2014 году. Тогда к этому моменту проголосовало 7,3% избирателей. На выборах президента в 2018 году в 10 утра проголосовало 14%.
Выборы депутатов второго созыва законодательного собрания Севастополя проходят по смешанной системе. В парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам. Среди партий, которые были допущены к избирательному процессу, четыре парламентские ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия"), а также "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Коммунисты России".
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Единый день голосованияСергей ДаниленкоСевастопольРоссияПолитика
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