Явка избирателей на выборах в Севастополе на 10 утра составила более 5%

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в законодательное собрание Севастополя на 10 утра превысила 5%, что на 2% меньше в сравнении с явкой на выборы в парламент региона в 2014 году, сообщил журналистам глава избиркома Севастополя Сергей Даниленко.

"По уточненным данным, в списке 320 тысяч 548 человек. На 10 утра проголосовало 16 тысяч 934 человека – это составляет 5,28% от числа избирателей включенных в список", - сказал Даниленко.

Даниленко сравнил данные явки с результатами явки на 10 утра на выборах в парламент региона в 2014 году. Тогда к этому моменту проголосовало 7,3% избирателей. На выборах президента в 2018 году в 10 утра проголосовало 14%.