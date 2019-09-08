В Курганской области явка на выборах к полудню составила 19,1%

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в воскресенье в Курганской области к 12.00 (10.00 мск) составила 19,1%, сообщается на сайте областного избиркома.

По данным избиркома, в воскресенье в регионе проходят 322 избирательные кампании. Жители выбирают губернатора Курганской области, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц органов местного самоуправления.

"На 12.00 (10.00 мск) в Курганской области проголосовало 19,1% избирателей на 968 избирательных участках, которые открылись в 08.00 (06.00 мск)", - говорится в сообщении.

Областной избирком уточняет, что в воскресенье при общественной палате региона начал работу мониторинговый центр, специалисты которого собирают данные от наблюдателей со всех избирательных участков, обрабатывают и оперативно реагируют на все возможные нарушения.

По словам председателя Общественной палаты области Михаила Белоусова, ОП области назначила наблюдателей на все избирательные участки региона. "Сейчас идет обработка информации от них: мы уточняем, есть ли нарушения, все ли проходит по плану. Более половины наблюдателей мы уже обзвонили, они на местах, нарушений на данный момент нет", - цитируются на сайте облизбиркома слова Белоусова.