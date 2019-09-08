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РИА Новости
Единый день голосования

В Курганской области явка на выборах к полудню составила 19,1%

11:28 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в воскресенье в Курганской области к 12.00 (10.00 мск) составила 19,1%, сообщается на сайте областного избиркома.
По данным избиркома, в воскресенье в регионе проходят 322 избирательные кампании. Жители выбирают губернатора Курганской области, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц органов местного самоуправления.
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"На 12.00 (10.00 мск) в Курганской области проголосовало 19,1% избирателей на 968 избирательных участках, которые открылись в 08.00 (06.00 мск)", - говорится в сообщении.
Областной избирком уточняет, что в воскресенье при общественной палате региона начал работу мониторинговый центр, специалисты которого собирают данные от наблюдателей со всех избирательных участков, обрабатывают и оперативно реагируют на все возможные нарушения.
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По словам председателя Общественной палаты области Михаила Белоусова, ОП области назначила наблюдателей на все избирательные участки региона. "Сейчас идет обработка информации от них: мы уточняем, есть ли нарушения, все ли проходит по плану. Более половины наблюдателей мы уже обзвонили, они на местах, нарушений на данный момент нет", - цитируются на сайте облизбиркома слова Белоусова.
Сделать свой выбор избиратели Курганской области могут до 20 часов по местному времени, поясняет избирком.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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