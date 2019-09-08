Мосгоризбирком зафиксировал явку в 2% на выборах в МГД на 10.00 мск

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы по данным на 10.00 составила около 2%, сообщил журналистам в воскресенье глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Явка в целом по городу около 2%", - сказал Горбунов.
На предыдущих выборах депутатов Мосгордумы явка избирателей к этому времени составила 1,64%, итоговая явка 21,04%.
По информации ЦИК, на 11.00 явка на выборах в Мосгордуму составила 1,36%. Данные на информационном табло ЦИК обновляются в режиме реального времени.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.