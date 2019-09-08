Президент Афганистана назвал главное препятствие для мира в стране

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Насильственные действия радикального движения "Талибан" в Афганистане являются главным препятствием для достижения мира в стране, говорится в заявлении офиса президента Афганистана Ашрафа Гани.

"Правительство считает, что упорные действия талибов по эскалации насилия в отношении афганцев являются главным препятствием на пути к продолжающимся мирным переговорам. Мы постоянно подчеркивали, что подлинный мир возможен, когда талибы прекратят убийства афганцев, достигнут всеобъемлющего прекращения огня и вступят в прямые переговоры с афганским правительством", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter офиса президента Афганистана.

Афганское правительство также отмечает, что высоко ценит "серьезные усилия своих союзников" и "обязуется сотрудничать с Соединенными Штатами и другими партнерами в целях обеспечения достойного и прочного мира в стране".

Кроме того, правительство Афганистана в очередной раз заявило о своем намерении провести президентские выборы 28 сентября.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из-за теракта в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий, он отменил запланированные ранее встречи с лидерами "Талибана" и президентом Афганистана Ашрафом Гани.