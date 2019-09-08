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РИА Новости

Президент Афганистана назвал главное препятствие для мира в стране

11:22 08.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Насильственные действия радикального движения "Талибан" в Афганистане являются главным препятствием для достижения мира в стране, говорится в заявлении офиса президента Афганистана Ашрафа Гани.
"Правительство считает, что упорные действия талибов по эскалации насилия в отношении афганцев являются главным препятствием на пути к продолжающимся мирным переговорам. Мы постоянно подчеркивали, что подлинный мир возможен, когда талибы прекратят убийства афганцев, достигнут всеобъемлющего прекращения огня и вступят в прямые переговоры с афганским правительством", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter офиса президента Афганистана.
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Афганское правительство также отмечает, что высоко ценит "серьезные усилия своих союзников" и "обязуется сотрудничать с Соединенными Штатами и другими партнерами в целях обеспечения достойного и прочного мира в стране".
Кроме того, правительство Афганистана в очередной раз заявило о своем намерении провести президентские выборы 28 сентября.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из-за теракта в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий, он отменил запланированные ранее встречи с лидерами "Талибана" и президентом Афганистана Ашрафом Гани.
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В четверг в районе Кабула Шаш Дарак, где располагаются штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственные здания, произошел взрыв, ответственность за который взяло радикальное движение "Талибан". Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о гибели в результате взрыва 10 человек. Командование операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО, информировало о гибели "при боевых действиях" двоих военнослужащих из Румынии и США.
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Мохаммад Ашраф ГаниАфганистанТалибанВ мире
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