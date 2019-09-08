Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за теракта в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий, он отменил запланированные ранее встречи с лидерами "Талибана" и президентом Афганистана Ашрафом Гани.

"Втайне практически от всех, ключевые лидеры "Талибана" и отдельно президент Афганистана собирались встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Сегодня вечером они должны были приехать в Соединенные Штаты. К сожалению, с целью создать ложные рычаги воздействия, они признались в нападении в Кабуле, в результате которого погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек. Я немедленно отменил встречу и мирные переговоры", — написал американский лидер в Twitter

Президент США добавил, что "если они (талибы. — Прим. ред.) не могут договориться о прекращении огня во время этих очень важных переговоров <...>, то у них, вероятно, в любом случае нет возможности договориться о значимом соглашении".

В четверг в районе Кабула Шаш Дарак, где располагаются штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственные здания, произошел взрыв, ответственность за который взял на себя "Талибан". МВД Афганистана сообщило о гибели в результате взрыва десяти человек. Командование операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО, информировало о гибели "при боевых действиях" двоих военнослужащих из Румынии и США.

Переговоры США и "Талибана"

Соединенные Штаты и радикальное движение "Талибан" согласовали ранее проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который после финализации должны будут подписать госсекретарь Майк Помпео и руководитель политофиса "Талибана" в Дохе Мулла Барадар.