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РИА Новости

Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле

02:45 08.09.2019 (обновлено: 09:35 08.09.2019)
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© AP Photo / Massoud HossainiАфганские силы безопасности на месте взрыва в Кабуле. 30 апреля 2018
Афганские силы безопасности на месте взрыва в Кабуле. 30 апреля 2018
© AP Photo / Massoud Hossaini
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за теракта в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий, он отменил запланированные ранее встречи с лидерами "Талибана" и президентом Афганистана Ашрафом Гани.
"Втайне практически от всех, ключевые лидеры "Талибана" и отдельно президент Афганистана собирались встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Сегодня вечером они должны были приехать в Соединенные Штаты. К сожалению, с целью создать ложные рычаги воздействия, они признались в нападении в Кабуле, в результате которого погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек. Я немедленно отменил встречу и мирные переговоры", — написал американский лидер в Twitter.
Афганские военные в Кабуле
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Президент США добавил, что "если они (талибы. — Прим. ред.) не могут договориться о прекращении огня во время этих очень важных переговоров <...>, то у них, вероятно, в любом случае нет возможности договориться о значимом соглашении".
В четверг в районе Кабула Шаш Дарак, где располагаются штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственные здания, произошел взрыв, ответственность за который взял на себя "Талибан". МВД Афганистана сообщило о гибели в результате взрыва десяти человек. Командование операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО, информировало о гибели "при боевых действиях" двоих военнослужащих из Румынии и США.

Переговоры США и "Талибана"

Соединенные Штаты и радикальное движение "Талибан" согласовали ранее проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который после финализации должны будут подписать госсекретарь Майк Помпео и руководитель политофиса "Талибана" в Дохе Мулла Барадар.
Ранее в Катаре было проведено девять раундов переговоров. Стороны рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода войск США из Афганистана в обмен на гарантии неиспользования территории этой страны для нападения на США или другие государства. Афганское правительство в переговорах не участвует, хотя Вашингтон настаивает на том, что афганские власти должны содействовать окончательному урегулированию.
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Дональд ТрампАфганистанТалибанСШАTwitterБезопасностьВ мире
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