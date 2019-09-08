Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T17:29Z
https://ria.ru/20190908/1558444263.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155845/52/1558455239_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_1810a98107d196d8894a1317b720e795.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

11:18 08.09.2019 (обновлено: 17:29 08.09.2019)
2727
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на избирательном участке в Российской академии наук проголосовал на выборах в Мосгордуму.
После того, как российский лидер отдал голос за одного из кандидатов, он заявил, что на выборах важно не количество потенциальных политиков, а качество их работы после избрания.
"В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно - какого качества", — сказал Путин.
Президент также выразил надежду, что на нынешних выборах представлены достойные кандидаты. Он добавил, что не знает лично кандидата, за которого отдал голос.
Путин традиционно голосует именно на этом избирательном участке номер 2151. Так было и на выборах президента в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук
Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук
В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России проходит единый день голосования.
Так, россияне выбирают депутатов в 13 законодательных собраний, губернаторов избирают в 16 субъектах. В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, а в трех столицах регионов выбирают глав муниципальных образований.
На выборы в столичный парламент свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. По всей Москве открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. Впервые в стране на трех участках в столице проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Избирательные участки открыты с 8 утра до 8 вечера.
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
15510265
Обсудить 13
Выборы в МосгордумуМосгордумаРоссийская академия наукВладимир ПутинМоскваРоссияПолитика
Популярные комментарии
Я проголосовал за ЕР. Это достойная партия, которая не говорит, а делает.
8 сентября, 12:24
Можем Повторить
61500030
Рекомендуем
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
РИА
Новости
Пьяный мужчина
В Великобритании турист заплатил за пиво более 60 тысяч евро
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Лента
новостей
Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Явка на электронных участках на выборах в Мосгордуму к 10.00 составила 34%
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Бюллетень на избирательном участке
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков
В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков
Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук
Путин: важно не количество кандидатов, а качество их работы после избрания
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Выборы в Мосгордуму VII созыва
Явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,69%
Выборы в Мосгордуму VII созыва
Избирательные участки закрылись на выборах в Мосгордуму
Цех розлива готовой продукции на предприятии Шуйская водка
Врачи рассказали о лечебных свойствах водки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
Лента новостейМолния