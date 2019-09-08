Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на избирательном участке в Российской академии наук проголосовал на выборах в Мосгордуму.
После того, как российский лидер отдал голос за одного из кандидатов, он заявил, что на выборах важно не количество потенциальных политиков, а качество их работы после избрания.
"В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно - какого качества", — сказал Путин.
Президент также выразил надежду, что на нынешних выборах представлены достойные кандидаты. Он добавил, что не знает лично кандидата, за которого отдал голос.
Путин традиционно голосует именно на этом избирательном участке номер 2151. Так было и на выборах президента в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук
Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук
В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России проходит единый день голосования.
Так, россияне выбирают депутатов в 13 законодательных собраний, губернаторов избирают в 16 субъектах. В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, а в трех столицах регионов выбирают глав муниципальных образований.
На выборы в столичный парламент свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. По всей Москве открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. Впервые в стране на трех участках в столице проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Избирательные участки открыты с 8 утра до 8 вечера.
23 августа, 14:56РИА НовостиВыборы в Мосгордуму — 2019