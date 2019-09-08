Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на избирательном участке в Российской академии наук проголосовал на выборах в Мосгордуму.

После того, как российский лидер отдал голос за одного из кандидатов, он заявил, что на выборах важно не количество потенциальных политиков, а качество их работы после избрания.

"В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно - какого качества", — сказал Путин.

Президент также выразил надежду, что на нынешних выборах представлены достойные кандидаты. Он добавил, что не знает лично кандидата, за которого отдал голос.

Путин традиционно голосует именно на этом избирательном участке номер 2151. Так было и на выборах президента в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах.

В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России проходит единый день голосования.

Так, россияне выбирают депутатов в 13 законодательных собраний, губернаторов избирают в 16 субъектах. В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, а в трех столицах регионов выбирают глав муниципальных образований.