В Челябинской области явка на выборах к полудню превысила 16%

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Челябинской области по данным на 12.00 (10.00 мск) превысила 16%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.

"По состоянию на 12.00 (10.00 мск) в Челябинской области проголосовало более 434,2 тысячи человек, или 16,7% избирателей", - сказал он журналистам.

Обертас отметил, что на выборах губернатора региона в 2014 году к этому времени проголосовали более 374,3 тысячи человек, или 13,77% избирателей.

По его словам, наибольшая явка зафиксирована в Варне, Еманжелинске, Карабаше, Катав-Ивановске, Нязепетровске, Пласте (25-29%), наименьшая – в Златоусте (11,39%).