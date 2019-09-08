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РИА Новости
Единый день голосования

В Челябинской области явка на выборах к полудню превысила 16%

11:08 08.09.2019 (обновлено: 13:34 08.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Единый день голосования в регионах России
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Челябинской области по данным на 12.00 (10.00 мск) превысила 16%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.
"По состоянию на 12.00 (10.00 мск) в Челябинской области проголосовало более 434,2 тысячи человек, или 16,7% избирателей", - сказал он журналистам.
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Вчера, 02:05РИА Новости
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Обертас отметил, что на выборах губернатора региона в 2014 году к этому времени проголосовали более 374,3 тысячи человек, или 13,77% избирателей.
По его словам, наибольшая явка зафиксирована в Варне, Еманжелинске, Карабаше, Катав-Ивановске, Нязепетровске, Пласте (25-29%), наименьшая – в Златоусте (11,39%).
В воскресенье в Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления в пяти муниципальных районах, двух городских округах, семи внутригородских районах Челябинска, 46 сельских и семи городских поселениях.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияЧелябинскЧелябинская областьПолитика
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