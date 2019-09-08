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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Явка на выборах в Мосгордуму на 11.00 составила 1,36%

11:03 08.09.2019 (обновлено: 11:09 08.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выборы в Мосгордуму VII созыва
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Мосгордуму на 11.00 составила 1,36%, свидетельствуют данные информтабло ЦИК.
По информации ЦИК, на 11.00 явка составила 1,36%. Данные на информационном табло ЦИК обновляются в режиме реального времени.
Указатель к избирательному участку в Москве
Вчера, 08:00Выборы в Мосгордуму
На московских выборах поставят эксперимент
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваПолитика
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