Явка на выборах губернатора Сахалина превысила 33%

Единый день голосования в регионах России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Сахалинской области за два часа до закрытия избирательных участков составила 33,49%, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.

"На 18.00 (10.00 мск) явка избирателей, внесенных в списки для голосования, составила 33,49%. Однако цифра должна увеличиться, поскольку опыт показывает, что многие люди оставляют возможность реализовать свое конституционное право на конец дня", - рассказала глава избирательной комиссии.

На досрочных выборах губернатора Сахалинской области в 2015 году общая явка избирателей составила 37,59%.

Голосование проходит на 453 избирательных участках: кроме 310 постоянных, открыто 8 временных и 135 судовых. В списки для голосования включены 375 тысяч 338 человек. Из этого числа в ходе досрочного голосования свое конституционное право реализовали 3,6 тысячи островитян.