Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T11:35Z
https://ria.ru/20190908/1558443752.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155844/01/1558440185_0:68:2689:1580_1036x0_80_0_0_87343517d25b10d0725a9b700edd17d7.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах губернатора Сахалина превысила 33%

10:59 08.09.2019 (обновлено: 11:35 08.09.2019)
289
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Сахалинской области за два часа до закрытия избирательных участков составила 33,49%, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
"На 18.00 (10.00 мск) явка избирателей, внесенных в списки для голосования, составила 33,49%. Однако цифра должна увеличиться, поскольку опыт показывает, что многие люди оставляют возможность реализовать свое конституционное право на конец дня", - рассказала глава избирательной комиссии.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
На досрочных выборах губернатора Сахалинской области в 2015 году общая явка избирателей составила 37,59%.
Голосование проходит на 453 избирательных участках: кроме 310 постоянных, открыто 8 временных и 135 судовых. В списки для голосования включены 375 тысяч 338 человек. Из этого числа в ходе досрочного голосования свое конституционное право реализовали 3,6 тысячи островитян.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Вчера, 10:34Единый день голосования
Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель"
На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Это Дмитрий Зенкин от партии "Коммунисты России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от Коммунистической партии социальной справедливости, Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
000000
Обсудить 0
Единый день голосованияВалерий ЛимаренкоРоссияПолитика
Рекомендуем
Единый день голосования в Южно-Сахалинске
Явка избирателей на выборах губернатора Сахалина на 15.00 составила 27,13%
РИА
Новости
Единый день голосования в регионах России
Голосование на выборах губернатора Сахалина завершилось
Единый день голосования в регионах России
Подсчет 100% бюллетеней на выборах главы Сахалина завершится во вторник
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
На Сахалине после обработки 18,5% протоколов лидирует Лимаренко
Лента
новостей
Единый день голосования в регионах России
Единый день голосования. Онлайн-репортаж
Сотрудница полиции
Несколько жителей Москвы в субботу задержали за незаконную агитацию
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель"
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Памфилова отметила богатый выбор у избирателей в единый день голосования
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
Все открывшиеся участки на выборах в Мосгордуму работают штатно
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Вид на город Холмск на Сахалине
На Сахалин ночью придет циклон с ветром до 33 метров в секунду
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
В России в 2020 году могут образовать 2,5 тысячи цифровых участков
Выборы в Мосгордуму VII созыва
Явка на выборах в Мосгордуму на 11.00 составила 1,36%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах
10:21В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
Лента новостейМолния