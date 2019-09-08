Явка на выборах губернатора Сахалина превысила 33%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Сахалинской области за два часа до закрытия избирательных участков составила 33,49%, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
"На 18.00 (10.00 мск) явка избирателей, внесенных в списки для голосования, составила 33,49%. Однако цифра должна увеличиться, поскольку опыт показывает, что многие люди оставляют возможность реализовать свое конституционное право на конец дня", - рассказала глава избирательной комиссии.
Вчера, 02:05РИА НовостиЕдиный день голосования в России
На досрочных выборах губернатора Сахалинской области в 2015 году общая явка избирателей составила 37,59%.
Голосование проходит на 453 избирательных участках: кроме 310 постоянных, открыто 8 временных и 135 судовых. В списки для голосования включены 375 тысяч 338 человек. Из этого числа в ходе досрочного голосования свое конституционное право реализовали 3,6 тысячи островитян.
На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Это Дмитрий Зенкин от партии "Коммунисты России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от Коммунистической партии социальной справедливости, Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко.