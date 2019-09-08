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РИА Новости
Культура

Отказавшаяся выступать в России Катамадзе призналась в любви к россиянам

10:58 08.09.2019 (обновлено: 17:06 08.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГрузинская певица Нино Катамадзе
Грузинская певица Нино Катамадзе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Грузинская певица Нино Катамадзе. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Грузинская певица Нино Катамадзе в передаче "Светская жизнь" на украинском телеканале "1+1" прокомментировала свой отказ выступать в России.
Она призналась, что любит своих российских поклонников.
"Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России".
Грузинская певица Нино Катамадзе во время выступления на шестнадцатом международном фестивале Усадьба JAZZ в музее-усадьбе Коломенское. 22 июня 2019
Нино Катамадзе
Ранее стало известно, что Катамадзе отменила концерт в Москве, который был запланирован на март следующего года.
В конце июня певица заявила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России из-за событий в Тбилиси. Так она ответила на критику со стороны грузинской общественности на фоне антиправительственных и антироссийских акций в стране.
Телеведущая Ольга Скабеева
1 июля, 15:46РИА Новости
Скабеева обвинила Катамадзе в хитрости
Российско-грузинские отношения обострились после того, как 20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста против участия депутатов Госдумы в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание парламента, где находилась российская делегация. Спецназ пресек беспорядки, разогнав митинг, но на следующий день протесты продолжились. В результате столкновений пострадали 240 человек, более 300 задержали.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом, заявив, что Москве выгоден общественный раскол в стране. После этого Владимир Путин указом запретил прямое авиасообщение с Грузией, документ вступил в силу с 8 июля. Новые санкции вызвали значительное снижение турпотока в страну, а национальная валюта, лари, обновила исторический минимум.
Грузинская певица Нино Катамадзе во время выступления на шестнадцатом международном фестивале Усадьба JAZZ в музее-усадьбе Коломенское. 22 июня 2019
10 июля, 12:11РИА Новости
Пушков предложил запретить грузинской певице Катамадзе въезд в Россию
Позднее телеведущий Георгий Габуния в эфире "Рустави 2" выругался в адрес российского президента, чем спровоцировал волну осуждения в свой адрес. Жители Грузии опасались, что выходка журналиста вызовет еще большее обострение отношений между странами. Поведение Габунии осудили президент и премьер-министр страны.
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КультураНино КатамадзеРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Возможно, денег у нее намного больше, чем у вас. Вряд ли голодает
8 сентября, 12:20
и.игорь .
99701028
Кушать хоцца, а на минералке долго не протянешь :-)
8 сентября, 11:20
BLBure Lom
91200014
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