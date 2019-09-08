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РИА Новости
Единый день голосования

На выборы губернатора Оренбургской области к полудню пришли 16% избирателей

10:54 08.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области к полудню (10.00 мск) превысила 16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии области.
"Явка избирателей к 12.00 (10.00 мск) составила 16,22%, проголосовали более 250 тысяч избирателей",- сказали в избиркоме.
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Вчера, 10:37Единый день голосования
Памфилова отметила богатый выбор у избирателей в единый день голосования
Всего, по данным избиркома, в регионе 1 миллион 558 тысяч избирателей.
Явка на прошлых выборах губернатора Оренбургской области 14 сентября 2014 года на 12.00 (10.00 мск) была примерно такой же - 16,05%.
На пост руководителя области претендуют врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер от "Единой России", от КПРФ Максим Амелин, Анатолий Кобзев – выдвиженец "Коммунистической партии социальной справедливости", Сергей Яцын, которого выдвинула "Справедливая Россия", и Константин Горячев – выдвиженец от Демократической партии России.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияОренбургская областьРоссияПолитика
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