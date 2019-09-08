На выборы губернатора Оренбургской области к полудню пришли 16% избирателей

Единый день голосования в регионах России

УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области к полудню (10.00 мск) превысила 16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии области.

"Явка избирателей к 12.00 (10.00 мск) составила 16,22%, проголосовали более 250 тысяч избирателей",- сказали в избиркоме.

Всего, по данным избиркома, в регионе 1 миллион 558 тысяч избирателей.

Явка на прошлых выборах губернатора Оренбургской области 14 сентября 2014 года на 12.00 (10.00 мск) была примерно такой же - 16,05%.