Явка на выборах губернатора Ставрополья на 10.00 составила около 9%

ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ставропольского края на 10.00 мск составила 9,01%, что в два раза больше, чем на прошлых выборах главы региона, сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов.

На Ставрополье на выборах губернатора в 2014 году к 10 утра проголосовали 4,16% избирателей.

"Идет процесс голосования, все в штатном режиме, на 10.00 мск проголосовало 9,01%. Для сравнения, на прошлых выборах губернатора 5 лет назад (явка) составила 4,16%, явка в два раза больше", - сказал Демьянов.