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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах губернатора Ставрополья на 10.00 составила около 9%

10:53 08.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Единый день голосования в регионах России
ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ставропольского края на 10.00 мск составила 9,01%, что в два раза больше, чем на прошлых выборах главы региона, сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов.
На Ставрополье на выборах губернатора в 2014 году к 10 утра проголосовали 4,16% избирателей.
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
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"Идет процесс голосования, все в штатном режиме, на 10.00 мск проголосовало 9,01%. Для сравнения, на прошлых выборах губернатора 5 лет назад (явка) составила 4,16%, явка в два раза больше", - сказал Демьянов.
По информации избиркома края, голосование на выборах губернатора Ставропольского края идет на 1,2 тысячи избирательных участках, в списки избирателей включены более 1,8 миллиона человек. Впервые на выборах губернатора применяется механизм "мобильный избиратель", всего подали заявления о включении в список избирателей по месту нахождения более 27 тысяч человек.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияСтавропольеПолитика
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