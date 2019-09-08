Все открывшиеся участки на выборах в Мосгордуму работают штатно

Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Все участки на выборах в Мосгордуму открылись вовремя и работают штатно, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"В 8 часов все избирательные участки открылись. Все приступили к работе. Все участковые избирательные комиссии работают в полноценном составе, кворум необходимый есть", - сказал Горбунов в ходе пресс-конференции об открытии избирательных участков и начале голосования.

По его словам, на 8 утра в списках избирателей включены 7,31 миллиона избирателей.

Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, видеонаблюдение обеспечено на тех участках, где оно должно было быть. "Система видеонаблюдения работает без сбоев, видеонаблюдение обеспечено", - сказал он.

Видеонаблюдение организовано на всех участках, кроме 35 участков, где голосуют военные, а также участков в больницах и СИЗО.