Все открывшиеся участки на выборах в Мосгордуму работают штатно

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Все участки на выборах в Мосгордуму открылись вовремя и работают штатно, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"В 8 часов все избирательные участки открылись. Все приступили к работе. Все участковые избирательные комиссии работают в полноценном составе, кворум необходимый есть", - сказал Горбунов в ходе пресс-конференции об открытии избирательных участков и начале голосования.
По его словам, на 8 утра в списках избирателей включены 7,31 миллиона избирателей.
Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, видеонаблюдение обеспечено на тех участках, где оно должно было быть. "Система видеонаблюдения работает без сбоев, видеонаблюдение обеспечено", - сказал он.
Вчера, 02:05РИА НовостиЕдиный день голосования в России
Видеонаблюдение организовано на всех участках, кроме 35 участков, где голосуют военные, а также участков в больницах и СИЗО.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.