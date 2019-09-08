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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Все открывшиеся участки на выборах в Мосгордуму работают штатно

10:47 08.09.2019 (обновлено: 10:54 08.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Все участки на выборах в Мосгордуму открылись вовремя и работают штатно, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"В 8 часов все избирательные участки открылись. Все приступили к работе. Все участковые избирательные комиссии работают в полноценном составе, кворум необходимый есть", - сказал Горбунов в ходе пресс-конференции об открытии избирательных участков и начале голосования.
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По его словам, на 8 утра в списках избирателей включены 7,31 миллиона избирателей.
Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, видеонаблюдение обеспечено на тех участках, где оно должно было быть. "Система видеонаблюдения работает без сбоев, видеонаблюдение обеспечено", - сказал он.
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Видеонаблюдение организовано на всех участках, кроме 35 участков, где голосуют военные, а также участков в больницах и СИЗО.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Выборы в МосгордумуВалентин ГорбуновМосковская городская думаМоскваПолитика
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