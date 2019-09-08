В России в 2020 году могут образовать 2,5 тысячи цифровых участков

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В 2020 году при удачном проведении эксперимента с цифровыми избирательными участками по всей стране может быть открыто 2,5 тысячи таких участков, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

В единый день голосования 8 сентября в Москве, где проходят выборы в городской парламент, открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.

"Если сочтём, что он удачен (эксперимент с цифровыми участками), то уже в 2020 году мы предполагаем 2,5 тысячи участков образовать уже по всей территории РФ, а затем к 2021 году не менее 5 тысяч на всей территории России",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК РФ.