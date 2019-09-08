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РИА Новости
Единый день голосования

В России в 2020 году могут образовать 2,5 тысячи цифровых участков

10:43 08.09.2019 (обновлено: 12:16 08.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В 2020 году при удачном проведении эксперимента с цифровыми избирательными участками по всей стране может быть открыто 2,5 тысячи таких участков, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
В единый день голосования 8 сентября в Москве, где проходят выборы в городской парламент, открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
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"Если сочтём, что он удачен (эксперимент с цифровыми участками), то уже в 2020 году мы предполагаем 2,5 тысячи участков образовать уже по всей территории РФ, а затем к 2021 году не менее 5 тысяч на всей территории России",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК РФ.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. В Москве открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияЭлла ПамфиловаЦИК РФМоскваРоссияОбщество
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