В России в 2020 году могут образовать 2,5 тысячи цифровых участков

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В 2020 году при удачном проведении эксперимента с цифровыми избирательными участками по всей стране может быть открыто 2,5 тысячи таких участков, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
В единый день голосования 8 сентября в Москве, где проходят выборы в городской парламент, открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
"Если сочтём, что он удачен (эксперимент с цифровыми участками), то уже в 2020 году мы предполагаем 2,5 тысячи участков образовать уже по всей территории РФ, а затем к 2021 году не менее 5 тысяч на всей территории России",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК РФ.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. В Москве открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования.