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РИА Новости
Единый день голосования

Аксенов не ждет от Запада признания итогов выборов в Крыму

10:43 08.09.2019 (обновлено: 16:29 08.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не ждет от западных стран признания итогов выборов в республике.
"Они пишут одно и тоже. Я даже наперед, как Нострадамус, могу предсказать, что они напишут. Вчера на 100% сделать прогноз на сегодняшний день. Я вообще не отвлекаюсь на это. Мы идем своим путем. Крым развивается. Все, кто приезжает сюда, в том числе и граждане Украины, могут убедиться, что российский Крым двигает вперед и не стоит на месте", - сказал Аксенов журналистам.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
По его словам, Крым – это системно и стабильно развивающийся регион Российской Федерации.
"Выборы в парламент и муниципальные органы власти у нас проходят во второй раз. Уверен, что все пройдет по штатному расписанию и все будет нормально", - подчеркнул Аксенов.
Выборы в парламент Крыма и местные советы проходят в воскресенье в единый день голосования. В республике зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияСергей Аксенов (политик)КрымПолитика
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