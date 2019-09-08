Аксенов не ждет от Запада признания итогов выборов в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не ждет от западных стран признания итогов выборов в республике.

"Они пишут одно и тоже. Я даже наперед, как Нострадамус, могу предсказать, что они напишут. Вчера на 100% сделать прогноз на сегодняшний день. Я вообще не отвлекаюсь на это. Мы идем своим путем. Крым развивается. Все, кто приезжает сюда, в том числе и граждане Украины, могут убедиться, что российский Крым двигает вперед и не стоит на месте", - сказал Аксенов журналистам.

По его словам, Крым – это системно и стабильно развивающийся регион Российской Федерации.

"Выборы в парламент и муниципальные органы власти у нас проходят во второй раз. Уверен, что все пройдет по штатному расписанию и все будет нормально", - подчеркнул Аксенов.