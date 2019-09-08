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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму

10:41 08.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
© РИА Новости / Илья Питалев
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье перед богослужением проголосовал на выборах в Мосгордуму, сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.
"Святейший Патриарх Кирилл принял участие в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Перед началом богослужения в храме великомученика Никиты он посетил избирательный участок", – сообщил в воскресенье журналистам руководитель пресс-службы патриарха.
Указатель к избирательному участку в Москве
Вчера, 08:00Выборы в Мосгордуму
На московских выборах поставят эксперимент
В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах состоятся выборы различного уровня. Так, граждане будут избирать депутатов в 13 законодательных собраний, губернаторов выберут в 16 субъектах. В 22 административных центрах пройдут выборы городских дум, а в трех столицах регионов будут выбирать глав муниципальных образований.
На выборы в столичный парламент свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. По всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. Впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Избирательные участки открыты в воскресенье с 8 утра до 8 вечера.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
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Выборы в МосгордумуНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Московская городская думаПолитика
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