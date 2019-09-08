Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье перед богослужением проголосовал на выборах в Мосгордуму, сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Святейший Патриарх Кирилл принял участие в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Перед началом богослужения в храме великомученика Никиты он посетил избирательный участок", – сообщил в воскресенье журналистам руководитель пресс-службы патриарха.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах состоятся выборы различного уровня. Так, граждане будут избирать депутатов в 13 законодательных собраний, губернаторов выберут в 16 субъектах. В 22 административных центрах пройдут выборы городских дум, а в трех столицах регионов будут выбирать глав муниципальных образований.