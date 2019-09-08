Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель", чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"По данным государственной автоматической системы "Выборы", в этом году механизмом (мобильный избиратель) воспользовались более 460 тысяч из 36 субъектов РФ",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК.