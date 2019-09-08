МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель", чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"По данным государственной автоматической системы "Выборы", в этом году механизмом (мобильный избиратель) воспользовались более 460 тысяч из 36 субъектов РФ",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Вчера, 02:05РИА НовостиЕдиный день голосования в России
Она добавила, что в этом году в Москве впервые открылись цифровые участки, где голосуют жители 16 регионов на выборах губернаторов и жители четырех регионов на довыборах в Госдуму.