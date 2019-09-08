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РИА Новости
Единый день голосования

Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель"

10:34 08.09.2019 (обновлено: 12:17 08.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель", чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"По данным государственной автоматической системы "Выборы", в этом году механизмом (мобильный избиратель) воспользовались более 460 тысяч из 36 субъектов РФ",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
Она добавила, что в этом году в Москве впервые открылись цифровые участки, где голосуют жители 16 регионов на выборах губернаторов и жители четырех регионов на довыборах в Госдуму.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияЭлла ПамфиловаЦИК РФРоссияПолитика
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