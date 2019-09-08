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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Путин: важно не количество кандидатов, а качество их работы после избрания

10:34 08.09.2019 (обновлено: 17:28 08.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук
Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Важно не количество кандидатов на выборах, а качество их работы после избрания, заявил Владимир Путин.
В воскресенье президент приехал проголосовать на выборах в Мосгордуму на избирательный участок в Российской академии наук и после того, как он опустил бюллетень, журналисты спросили главу государства, не хотелось ли бы ему, чтобы на выборах было большее разнообразие и большее количество кандидатов.
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"В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно — какого качества", — сказал Путин.

Он выразил надежду, что на нынешних выборах представлены достойные кандидаты.
Президенту задали вопрос, знает ли он лично того кандидата, за которого проголосовал.
"Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек", — сказал Путин.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах страны. Идут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирают губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований. Также проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
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Выборы в МосгордумуМосгордумаМосковская городская думаВладимир ПутинМоскваПолитика
Популярные комментарии
Такие фразы выдаёт,как будто статусы в ВК читает. Только сам вообще не соответствует,и за слова свои не отвечает.
8 сентября, 10:42
РНРоман Неизвестный
3060003
Он всё больше становится похожим на говоруна, который не может остановиться при восхвалении себя.
8 сентября, 10:54
НпНе помню dedushka
3300103
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