Путин: важно не количество кандидатов, а качество их работы после избрания

Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Важно не количество кандидатов на выборах, а качество их работы после избрания, заявил Владимир Путин.

В воскресенье президент приехал проголосовать на выборах в Мосгордуму на избирательный участок в Российской академии наук и после того, как он опустил бюллетень, журналисты спросили главу государства, не хотелось ли бы ему, чтобы на выборах было большее разнообразие и большее количество кандидатов.

"В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно — какого качества", — сказал Путин.

Он выразил надежду, что на нынешних выборах представлены достойные кандидаты.

Президенту задали вопрос, знает ли он лично того кандидата, за которого проголосовал.

"Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек", — сказал Путин.

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