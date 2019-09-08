Явка на электронных участках на выборах в Мосгордуму к 10.00 составила 34%

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы к 10 утра составила 34%, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"Как мы и ожидали, процент участия в этих округах достаточно хороший. По состоянию на 10 часов в первом округе уже приняли участие в выборах 1658 избирателей, это более 40%, в 10-м округе - 1441 избирателей, это почти 33%, и в 30-м округе - 710 избирателей, это почти 26%. Если брать среднюю цифру по всем трём округам, то это почти 34%, это есть треть избирателей", - сказал Ермолов.

Он отметил, что по динамике участия это напоминает динамику на проведении тестов, тогда тоже с утра голосовали активно.

Электронно могут проголосовать жители районов Зеленоград, Северный, Лианозово, Бибирево, Центральное и Южное Чертаново. Всего на онлайн-голосование в этих районах записались 11228 избирателей.