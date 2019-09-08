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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Явка на электронных участках на выборах в Мосгордуму к 10.00 составила 34%

10:29 08.09.2019 (обновлено: 10:30 08.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы к 10 утра составила 34%, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
"Как мы и ожидали, процент участия в этих округах достаточно хороший. По состоянию на 10 часов в первом округе уже приняли участие в выборах 1658 избирателей, это более 40%, в 10-м округе - 1441 избирателей, это почти 33%, и в 30-м округе - 710 избирателей, это почти 26%. Если брать среднюю цифру по всем трём округам, то это почти 34%, это есть треть избирателей", - сказал Ермолов.
Указатель к избирательному участку в Москве
Вчера, 08:00Выборы в Мосгордуму
На московских выборах поставят эксперимент
Он отметил, что по динамике участия это напоминает динамику на проведении тестов, тогда тоже с утра голосовали активно.
Электронно могут проголосовать жители районов Зеленоград, Северный, Лианозово, Бибирево, Центральное и Южное Чертаново. Всего на онлайн-голосование в этих районах записались 11228 избирателей.
Выборы в столичный парламент проходят в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
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