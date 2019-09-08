Турция и США патрулируют зону безопасности в Сирии с помощью беспилотников

АНКАРА, 8 сен - РИА Новости. Военные Турции и США проводят наземное патрулирование зоны безопасности на северо-востоке Сирии с использованием беспилотников и конвоя из шести единиц бронетехники, заявило министерство обороны Турции.
"В рамках мероприятий по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата, военные Турции и США начали первое совместное наземное патрулирование с использованием транспортных средств и беспилотников к югу от Акчакале на сирийской стороне", - сообщило минобороны Турции.
По сообщению турецкого военного ведомства, в патрулировании также участвует турецкий конвой из шести единиц бронетехники.
Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что четыре турецких и американских вертолета участвуют в совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.