Турция и США патрулируют зону безопасности в Сирии с помощью беспилотников

АНКАРА, 8 сен - РИА Новости. Военные Турции и США Военные Турции и США проводят наземное патрулирование зоны безопасности на северо-востоке Сирии с использованием беспилотников и конвоя из шести единиц бронетехники, заявило министерство обороны Турции.

"В рамках мероприятий по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата, военные Турции и США начали первое совместное наземное патрулирование с использованием транспортных средств и беспилотников к югу от Акчакале на сирийской стороне", - сообщило минобороны Турции.

По сообщению турецкого военного ведомства, в патрулировании также участвует турецкий конвой из шести единиц бронетехники.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что четыре турецких и американских вертолета участвуют в совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.