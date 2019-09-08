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РИА Новости
Война в Сирии

Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии

09:40 08.09.2019
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© AP Photo / Hussein MallaАмериканская военная техника в Сирии
Американская военная техника в Сирии
© AP Photo / Hussein Malla
АНКАРА, 8 сен – РИА Новости. Военные Турции и США приступили к совместному наземному патрулированию планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии, передает агентство Anadolu.
Отмечается, что первое совместное патрулирование было осуществлено в воскресенье.
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Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что четыре турецких и американских вертолета участвуют в совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.
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Война в СирииХулуси АкарТурцияСирияСШАВ мире
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