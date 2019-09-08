Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии

АНКАРА, 8 сен – РИА Новости. Военные Турции и США приступили к совместному наземному патрулированию планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии, передает агентство Anadolu.
Отмечается, что первое совместное патрулирование было осуществлено в воскресенье.
Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что четыре турецких и американских вертолета участвуют в совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.