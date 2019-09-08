Путин приехал в РАН, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму

Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье утром приехал на избирательный участок в Российской академии наук, чтобы отдать свой голос на выборах в Мосгордуму.

Глава российского государства традиционно голосует именно на этом избирательном участке номер 2151: так было и на выборах президента в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах.

Избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы открылись в столице в 8.00, избиратели смогут отдать свой голос на 3,6 тысячи участков. В выборах депутатов Мосгордумы принимают участие 225 кандидатов.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.