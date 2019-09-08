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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Путин приехал в РАН, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму

10:08 08.09.2019 (обновлено: 17:28 08.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук
Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье утром приехал на избирательный участок в Российской академии наук, чтобы отдать свой голос на выборах в Мосгордуму.
Глава российского государства традиционно голосует именно на этом избирательном участке номер 2151: так было и на выборах президента в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах.
Избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы открылись в столице в 8.00, избиратели смогут отдать свой голос на 3,6 тысячи участков. В выборах депутатов Мосгордумы принимают участие 225 кандидатов.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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Выборы в МосгордумуРоссийская академия наукМосковская городская думаВладимир ПутинМоскваПолитика
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