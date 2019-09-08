Звезды прошли по прощальной красной дорожке Венецианского кинофестиваля

В Италии назвали победителей 76-го Венецианского международного кинофестиваля.

Лучшим фильмом стал "Джокер" с Хоакином Фениксом от Тодда Филлипса (ему с момента премьеры прочили победу), лучшим режиссером выбран Рой Андерссон (за атмосферную скандинавскую притчу "О бесконечности"), а за мужскую и женскую роли отметили картины "Мартин Иден" и "Gloria Mundi". О том, кто еще победил, а кто блистал на красной ковровой дорожке закрытия - в материале РИА Новости.