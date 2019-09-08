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РИА Новости
Культура

Звезды прошли по прощальной красной дорожке Венецианского кинофестиваля

10:20 08.09.2019
4154
В Италии назвали победителей 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
Лучшим фильмом стал "Джокер" с Хоакином Фениксом от Тодда Филлипса (ему с момента премьеры прочили победу), лучшим режиссером выбран Рой Андерссон (за атмосферную скандинавскую притчу "О бесконечности"), а за мужскую и женскую роли отметили картины "Мартин Иден" и "Gloria Mundi". О том, кто еще победил, а кто блистал на красной ковровой дорожке закрытия - в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Официальная хозяйка фестиваля, итальянская актриса Алессандра Мастронарди выбрала черное платье в арабском стиле и разбавила классику шлейфом и дерзким вырезом. Украшением наряда стала яркая отделка на горловине и талии, которая вместе с тяжелой тканью платья подчеркивает хрупкость актрисы. В итоге образ получился лаконичным и стильным.

Церемония закрытия 76-го Венецианского кинофестиваля
1 из 7

Официальная хозяйка фестиваля, итальянская актриса Алессандра Мастронарди выбрала черное платье в арабском стиле и разбавила классику шлейфом и дерзким вырезом. Украшением наряда стала яркая отделка на горловине и талии, которая вместе с тяжелой тканью платья подчеркивает хрупкость актрисы. В итоге образ получился лаконичным и стильным.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Член жюри актриса Стейси Мартин награждала победителей  в двух номинациях - за сценарий (полубиографический "Дом 7 по Черри Лейн" от режиссера из Гонконга Юньфаня) и призом Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру (Тоби Уоллес в картине "Молочные зубы").
Для церемонии Стейси выбрала почти классику - черный верх, белый низ. Украшением стали тканевые цветы. Завершили романтичный образ лодочки и незамысловатая прическа.

Церемония закрытия 76-го Венецианского кинофестиваля
2 из 7

Член жюри актриса Стейси Мартин награждала победителей  в двух номинациях - за сценарий (полубиографический "Дом 7 по Черри Лейн" от режиссера из Гонконга Юньфаня) и призом Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру (Тоби Уоллес в картине "Молочные зубы").
Для церемонии Стейси выбрала почти классику - черный верх, белый низ. Украшением стали тканевые цветы. Завершили романтичный образ лодочки и незамысловатая прическа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Не самый удачный образ выбрала председатель жюри программы Horizons Сюзанна Никкиарелли. Хотя цвет ткани выгодно оттенял цвет волос, фасон платья совершенно не подошел по фигуре.
Еще один промах - выбор обуви: босоножки на массивном каблуке, которые не сочетаются по оттенку с клатчем. Но главное - где прямая спина, Сюзанна?

Церемония закрытия 76-го Венецианского кинофестиваля
3 из 7

Не самый удачный образ выбрала председатель жюри программы Horizons Сюзанна Никкиарелли. Хотя цвет ткани выгодно оттенял цвет волос, фасон платья совершенно не подошел по фигуре.
Еще один промах - выбор обуви: босоножки на массивном каблуке, которые не сочетаются по оттенку с клатчем. Но главное - где прямая спина, Сюзанна?

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Лучшее украшение наряда на ковровой дорожке - правильный мужчина. Наверное, так подумала председатель жюри программы "Венецианская классика" Костанца Кватриглио. Их пара с режиссером Даниэлем Викари стала одной из самых стильных на церемонии закрытия.
Костанца также отдала предпочтение черному цвету, но поиграла с разными фактурами и тканями: у самого наряда и у накидки, добавив кокетливый вырез на корсаже.
Даниэль облачился в синий костюм в белую полоску, гармонирующую с его сорочкой.

Церемония закрытия 76-го Венецианского кинофестиваля
4 из 7

Лучшее украшение наряда на ковровой дорожке - правильный мужчина. Наверное, так подумала председатель жюри программы "Венецианская классика" Костанца Кватриглио. Их пара с режиссером Даниэлем Викари стала одной из самых стильных на церемонии закрытия.
Костанца также отдала предпочтение черному цвету, но поиграла с разными фактурами и тканями: у самого наряда и у накидки, добавив кокетливый вырез на корсаже.
Даниэль облачился в синий костюм в белую полоску, гармонирующую с его сорочкой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Несмотря на прохладные слова президента жюри фестиваля режиссера Лукреции Мартел в адрес Романа Полански, его фильм "Офицер и шпион" получил Приз жюри. Сам режиссер не приехал, за него награду получала его муза, актриса Людвин Сенье, сыгравшая в картине.
На дорожке Лукреция была лаконична - белая блузка, черная плиссированная юбка и нюдовые лодочки. Ничего лишнего.

Церемония закрытия 76-го Венецианского кинофестиваля
5 из 7

Несмотря на прохладные слова президента жюри фестиваля режиссера Лукреции Мартел в адрес Романа Полански, его фильм "Офицер и шпион" получил Приз жюри. Сам режиссер не приехал, за него награду получала его муза, актриса Людвин Сенье, сыгравшая в картине.
На дорожке Лукреция была лаконична - белая блузка, черная плиссированная юбка и нюдовые лодочки. Ничего лишнего.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Еще одна ценительница черного цвета - актриса, режиссер и продюсер Хенд Сабри. Свой total black она разбавила длинным шлейфом, разрезом до бедра, игривым корсажем, часами и черным же клатчем.
Неплохая заявка на оригинальность, но вышло слишком идеально, и оттого скучно.

Церемония закрытия 76-го Венецианского кинофестиваля
6 из 7

Еще одна ценительница черного цвета - актриса, режиссер и продюсер Хенд Сабри. Свой total black она разбавила длинным шлейфом, разрезом до бедра, игривым корсажем, часами и черным же клатчем.
Неплохая заявка на оригинальность, но вышло слишком идеально, и оттого скучно.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Телеведущая Виолетта Мангринан и модель Фабио Коллориккио стали еще одними звездами красной дорожки закрытия.
Виолетта выбрала белое платье с вырезом на бедре и черной отделкой на рукавах в тон босоножкам на шпильке. Ее спутник "отзеркалил" образ классическим черным смокингом с белой сорочкой.
Настоящие Бонни и Клайд.

Церемония закрытия 76-го Венецианского кинофестиваля
7 из 7

Телеведущая Виолетта Мангринан и модель Фабио Коллориккио стали еще одними звездами красной дорожки закрытия.
Виолетта выбрала белое платье с вырезом на бедре и черной отделкой на рукавах в тон босоножкам на шпильке. Ее спутник "отзеркалил" образ классическим черным смокингом с белой сорочкой.
Настоящие Бонни и Клайд.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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КультураВенецианский кинофестивальКино и сериалыМарчелло МастроянниРоман Полански
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