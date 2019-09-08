Звезды прошли по прощальной красной дорожке Венецианского кинофестиваля

Лучшим фильмом стал "Джокер" с Хоакином Фениксом от Тодда Филлипса (ему с момента премьеры прочили победу), лучшим режиссером выбран Рой Андерссон (за атмосферную скандинавскую притчу "О бесконечности"), а за мужскую и женскую роли отметили картины "Мартин Иден" и "Gloria Mundi". О том, кто еще победил, а кто блистал на красной ковровой дорожке закрытия - в материале РИА Новости.
Официальная хозяйка фестиваля, итальянская актриса Алессандра Мастронарди выбрала черное платье в арабском стиле и разбавила классику шлейфом и дерзким вырезом. Украшением наряда стала яркая отделка на горловине и талии, которая вместе с тяжелой тканью платья подчеркивает хрупкость актрисы. В итоге образ получился лаконичным и стильным.
Официальная хозяйка фестиваля, итальянская актриса Алессандра Мастронарди выбрала черное платье в арабском стиле и разбавила классику шлейфом и дерзким вырезом. Украшением наряда стала яркая отделка на горловине и талии, которая вместе с тяжелой тканью платья подчеркивает хрупкость актрисы. В итоге образ получился лаконичным и стильным.
Член жюри актриса Стейси Мартин награждала победителей в двух номинациях - за сценарий (полубиографический "Дом 7 по Черри Лейн" от режиссера из Гонконга Юньфаня) и призом Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру (Тоби Уоллес в картине "Молочные зубы").
Для церемонии Стейси выбрала почти классику - черный верх, белый низ. Украшением стали тканевые цветы. Завершили романтичный образ лодочки и незамысловатая прическа.
Член жюри актриса Стейси Мартин награждала победителей в двух номинациях - за сценарий (полубиографический "Дом 7 по Черри Лейн" от режиссера из Гонконга Юньфаня) и призом Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру (Тоби Уоллес в картине "Молочные зубы").
Для церемонии Стейси выбрала почти классику - черный верх, белый низ. Украшением стали тканевые цветы. Завершили романтичный образ лодочки и незамысловатая прическа.
Не самый удачный образ выбрала председатель жюри программы Horizons Сюзанна Никкиарелли. Хотя цвет ткани выгодно оттенял цвет волос, фасон платья совершенно не подошел по фигуре.
Еще один промах - выбор обуви: босоножки на массивном каблуке, которые не сочетаются по оттенку с клатчем. Но главное - где прямая спина, Сюзанна?
Не самый удачный образ выбрала председатель жюри программы Horizons Сюзанна Никкиарелли. Хотя цвет ткани выгодно оттенял цвет волос, фасон платья совершенно не подошел по фигуре.
Еще один промах - выбор обуви: босоножки на массивном каблуке, которые не сочетаются по оттенку с клатчем. Но главное - где прямая спина, Сюзанна?
Лучшее украшение наряда на ковровой дорожке - правильный мужчина. Наверное, так подумала председатель жюри программы "Венецианская классика" Костанца Кватриглио. Их пара с режиссером Даниэлем Викари стала одной из самых стильных на церемонии закрытия.
Костанца также отдала предпочтение черному цвету, но поиграла с разными фактурами и тканями: у самого наряда и у накидки, добавив кокетливый вырез на корсаже.
Даниэль облачился в синий костюм в белую полоску, гармонирующую с его сорочкой.
Лучшее украшение наряда на ковровой дорожке - правильный мужчина. Наверное, так подумала председатель жюри программы "Венецианская классика" Костанца Кватриглио. Их пара с режиссером Даниэлем Викари стала одной из самых стильных на церемонии закрытия.
Костанца также отдала предпочтение черному цвету, но поиграла с разными фактурами и тканями: у самого наряда и у накидки, добавив кокетливый вырез на корсаже.
Даниэль облачился в синий костюм в белую полоску, гармонирующую с его сорочкой.
Несмотря на прохладные слова президента жюри фестиваля режиссера Лукреции Мартел в адрес Романа Полански, его фильм "Офицер и шпион" получил Приз жюри. Сам режиссер не приехал, за него награду получала его муза, актриса Людвин Сенье, сыгравшая в картине.
На дорожке Лукреция была лаконична - белая блузка, черная плиссированная юбка и нюдовые лодочки. Ничего лишнего.
Несмотря на прохладные слова президента жюри фестиваля режиссера Лукреции Мартел в адрес Романа Полански, его фильм "Офицер и шпион" получил Приз жюри. Сам режиссер не приехал, за него награду получала его муза, актриса Людвин Сенье, сыгравшая в картине.
На дорожке Лукреция была лаконична - белая блузка, черная плиссированная юбка и нюдовые лодочки. Ничего лишнего.
Еще одна ценительница черного цвета - актриса, режиссер и продюсер Хенд Сабри. Свой total black она разбавила длинным шлейфом, разрезом до бедра, игривым корсажем, часами и черным же клатчем.
Неплохая заявка на оригинальность, но вышло слишком идеально, и оттого скучно.
Еще одна ценительница черного цвета - актриса, режиссер и продюсер Хенд Сабри. Свой total black она разбавила длинным шлейфом, разрезом до бедра, игривым корсажем, часами и черным же клатчем.
Неплохая заявка на оригинальность, но вышло слишком идеально, и оттого скучно.
Телеведущая Виолетта Мангринан и модель Фабио Коллориккио стали еще одними звездами красной дорожки закрытия.
Виолетта выбрала белое платье с вырезом на бедре и черной отделкой на рукавах в тон босоножкам на шпильке. Ее спутник "отзеркалил" образ классическим черным смокингом с белой сорочкой.
Настоящие Бонни и Клайд.
Телеведущая Виолетта Мангринан и модель Фабио Коллориккио стали еще одними звездами красной дорожки закрытия.
Виолетта выбрала белое платье с вырезом на бедре и черной отделкой на рукавах в тон босоножкам на шпильке. Ее спутник "отзеркалил" образ классическим черным смокингом с белой сорочкой.
Настоящие Бонни и Клайд.