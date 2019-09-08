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РИА Новости

На Сахалин ночью придет циклон с ветром до 33 метров в секунду

09:52 08.09.2019
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкВид на город Холмск на Сахалине
Вид на город Холмск на Сахалине
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. Очередной циклон придет в ночь на понедельник в четыре района Сахалина, информирует региональный главк МЧС.
"В ночь на понедельник четыре района Сахалина – Охинский, Углегорский, Александровск-Сахалинский и Ногликский – окажутся под воздействием циклона", - говорится в сообщении ведомства.
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
7 сентября, 15:26РИА Новости
В Комсомольске-на-Амуре ввели ночное дежурство на дамбе из-за циклона
По информации сахалинского управления Росгидромета, в Охинском, Углегорском и Александровск-Сахалинском районах прогнозируются сильный ветер 25-30 метров в секунду, порывами – до 33 метров в секунду.
Ночью и утром 9 сентября на территории Ногликского и Охинского районов осадки могут превысить 30 мм за 12 часов. На реках возможны резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра.
В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства для ликвидации возможных последствий циклона готовы к реагированию, отмечают спасатели.
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СахалинРосгидрометМЧС РФПроисшествия
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