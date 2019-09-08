На Сахалин ночью придет циклон с ветром до 33 метров в секунду

Вид на город Холмск на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. Очередной циклон придет в ночь на понедельник в четыре района Сахалина, информирует региональный главк МЧС.

"В ночь на понедельник четыре района Сахалина – Охинский, Углегорский, Александровск-Сахалинский и Ногликский – окажутся под воздействием циклона", - говорится в сообщении ведомства.

По информации сахалинского управления Росгидромета, в Охинском, Углегорском и Александровск-Сахалинском районах прогнозируются сильный ветер 25-30 метров в секунду, порывами – до 33 метров в секунду.

Ночью и утром 9 сентября на территории Ногликского и Охинского районов осадки могут превысить 30 мм за 12 часов. На реках возможны резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра.