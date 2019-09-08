Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%

Единый день голосования в регионах России

УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.

"Явка избирателей к 10.00 (8.00 мск) составила 5,16%, проголосовали более 80 тысяч избирателей ",- сообщили в избиркоме.

Там отметили, что по сравнению с прошлыми выборами губернатора явка выросла: 14 сентября 2014 года на 10.00 (8.00 мск) проголосовали 4,28% избирателей.

Всего в регионе 1 миллион 558 тысяч избирателей, сообщили ранее в избиркоме.