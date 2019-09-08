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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%

09:48 08.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
"Явка избирателей к 10.00 (8.00 мск) составила 5,16%, проголосовали более 80 тысяч избирателей ",- сообщили в избиркоме.
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Там отметили, что по сравнению с прошлыми выборами губернатора явка выросла: 14 сентября 2014 года на 10.00 (8.00 мск) проголосовали 4,28% избирателей.
Всего в регионе 1 миллион 558 тысяч избирателей, сообщили ранее в избиркоме.
На пост руководителя области претендуют врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер от "Единой России", от КПРФ Максим Амелин, Анатолий Кобзев – выдвиженец "Коммунистической партии социальной справедливости", Сергей Яцын, которого выдвинула "Справедливая Россия", и Константин Горячев – выдвиженец от Демократической партии России.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияОренбургская областьРоссияПолитика
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