Явка на выборах губернатора Астраханской области к 10.00 составила 5,36%

АСТРАХАНЬ, 8 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Явка на выборах губернатора Астраханской области по данным на 10.00 (9.00 мск) составила 5,36%, следует из данных на информационном табло в региональном избиркоме.

Согласно информации, размещенной на сайте областной избирательной комиссии, на прошлых выборах главы региона в 2014 году явка к этому времени составляла 4,66%.