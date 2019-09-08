Явка на выборах губернатора Астраханской области к 10.00 составила 5,36%

АСТРАХАНЬ, 8 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Явка на выборах губернатора Астраханской области по данным на 10.00 (9.00 мск) составила 5,36%, следует из данных на информационном табло в региональном избиркоме.
Согласно информации, размещенной на сайте областной избирательной комиссии, на прошлых выборах главы региона в 2014 году явка к этому времени составляла 4,66%.
В выборах принимают участие четыре кандидата - Николай Арефьев (КПРФ), Сергей Сычев (Партия пенсионеров), Тимофей Щербаков (ЛДПР), а также временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин (самовыдвижение), назначенный на эту должность в июне текущего года.