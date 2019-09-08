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РИА Новости

Явка на выборах губернатора Астраханской области к 10.00 составила 5,36%

09:41 08.09.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПенсионерка на избирательном участке
Пенсионерка на избирательном участке
© РИА Новости / Варвара Гертье
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АСТРАХАНЬ, 8 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Явка на выборах губернатора Астраханской области по данным на 10.00 (9.00 мск) составила 5,36%, следует из данных на информационном табло в региональном избиркоме.
Согласно информации, размещенной на сайте областной избирательной комиссии, на прошлых выборах главы региона в 2014 году явка к этому времени составляла 4,66%.
Единый день голосования в России
02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
В выборах принимают участие четыре кандидата - Николай Арефьев (КПРФ), Сергей Сычев (Партия пенсионеров), Тимофей Щербаков (ЛДПР), а также временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин (самовыдвижение), назначенный на эту должность в июне текущего года.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Николай АрефьевРоссияАстраханская областьПолитика
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