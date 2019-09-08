В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Типография в Севастополе за день до выборов в законодательное собрание перепечатала более 220 тысяч избирательных бюллетеней из-за технического сбоя, приводившего к тому, что бюллетени не принимались комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 2017 года изготовления, сказал на пресс-конференции в Севастополе глава избиркома региона Сергей Даниленко.

"Вчера комиссии должны были проводить тренировки и тестирование на КОИБах с реальными бюллетенями. На всех участках, где установлены КОИБы, бюллетени не были приняты. Типография, изготавливающая их, не выполнила контрактное техническое требование... Мы оповестили об этом типографию, представили претензию, и типография изготовила необходимое количество бюллетеней, соответствующих техническим требованиям. Все КОИБы-2017 (кроме комплексов на двух участках) заработали", - сказал Даниленко. Он уточнил, что всего было перепечатано 222 тысячи бюллетеней.

Глава избиркома пояснил, что аппаратами КОИБ-2017, установленными на шести округах в Севастополе, не читались бюллетени из-за несоответствия толщины линии рамки. Всего в Севастополе установлено 180 комплексов обработки бюллетеней, они есть на всех избирательных участках кроме больниц и кораблей Черноморского флота. Половина комплексов 2010 года – 90 аппаратов, еще 90 комплексов – КОИБы 2017 года.

"(Перепечатано) 111 тысяч бюллетеней по городскому округу и 111 тысяч – всего по шести округам. На оставшихся двух округах используются комплексы КОИБ 2010, там люфт (для прочитывания рамки) больше, и бюллетени прочитываются", - добавил глава избиркома. Он рассказал, что бюллетени, которые не принимались комплексами, опечатаны и будут сданы в типографию.