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РИА Новости
Единый день голосования

В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки

09:36 08.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Единый день голосования в регионах России
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Типография в Севастополе за день до выборов в законодательное собрание перепечатала более 220 тысяч избирательных бюллетеней из-за технического сбоя, приводившего к тому, что бюллетени не принимались комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 2017 года изготовления, сказал на пресс-конференции в Севастополе глава избиркома региона Сергей Даниленко.
"Вчера комиссии должны были проводить тренировки и тестирование на КОИБах с реальными бюллетенями. На всех участках, где установлены КОИБы, бюллетени не были приняты. Типография, изготавливающая их, не выполнила контрактное техническое требование... Мы оповестили об этом типографию, представили претензию, и типография изготовила необходимое количество бюллетеней, соответствующих техническим требованиям. Все КОИБы-2017 (кроме комплексов на двух участках) заработали", - сказал Даниленко. Он уточнил, что всего было перепечатано 222 тысячи бюллетеней.
Глава избиркома пояснил, что аппаратами КОИБ-2017, установленными на шести округах в Севастополе, не читались бюллетени из-за несоответствия толщины линии рамки. Всего в Севастополе установлено 180 комплексов обработки бюллетеней, они есть на всех избирательных участках кроме больниц и кораблей Черноморского флота. Половина комплексов 2010 года – 90 аппаратов, еще 90 комплексов – КОИБы 2017 года.
"(Перепечатано) 111 тысяч бюллетеней по городскому округу и 111 тысяч – всего по шести округам. На оставшихся двух округах используются комплексы КОИБ 2010, там люфт (для прочитывания рамки) больше, и бюллетени прочитываются", - добавил глава избиркома. Он рассказал, что бюллетени, которые не принимались комплексами, опечатаны и будут сданы в типографию.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
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Выборы депутатов второго созыва законодательного собрания Севастополя проходят по смешанной системе. В парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам. Среди партий, которые были допущены к избирательному процессу, четыре парламентские ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия"), а также "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Коммунисты России".
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияСевастопольПолитика
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