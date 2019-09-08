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РИА Новости
Единый день голосования

Выборы в Крыму проходят без иностранных наблюдателей

09:24 08.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в Крыму
Единый день голосования в Крыму
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Единый день голосования в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Выборы в парламент и местные советы Крыма в воскресенье проходят без международных наблюдателей, никто в избирком за регистрацией не обращался, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
"У нас международные наблюдатели не регистрировались", - сказал журналистам Малышев.
Единый день голосования в России
02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
Он подчеркнул, что избирком был открыт для регистрации международных наблюдателей в случае их обращения.
"Мы всегда хотели, чтобы они участвовали. Если бы они заявились, то, естественно, были бы зарегистрированы", - отметил глава крымского избиркома.
В республике зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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