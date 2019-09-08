Выборы в Крыму проходят без иностранных наблюдателей

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Выборы в парламент и местные советы Крыма в воскресенье проходят без международных наблюдателей, никто в избирком за регистрацией не обращался, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
"У нас международные наблюдатели не регистрировались", - сказал журналистам Малышев.
Он подчеркнул, что избирком был открыт для регистрации международных наблюдателей в случае их обращения.
"Мы всегда хотели, чтобы они участвовали. Если бы они заявились, то, естественно, были бы зарегистрированы", - отметил глава крымского избиркома.
В республике зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей.