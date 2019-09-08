В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей

Единый день голосования в регионах России

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Более 5% избирателей проголосовали в воскресенье на выборах в Челябинской области к 10 утра по местному времени (08.00 мск), сообщила областная избирательная комиссия.

В воскресенье в Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления в пяти муниципальных районах, двух городских округах, семи внутригородских районах Челябинска, 46 сельских и семи городских поселениях.

"На 10.00 (08.00 мск) в Челябинской области проголосовало 5,67% избирателей в 2 296 избирательных участках", - говорится в сообщении.

На выборах задействовано 426 комплексов обработки избирательных бюллетеней, электронные ящики для голосования установлены на 97% избирательных участках в Челябинске, уточняется в сообщении.