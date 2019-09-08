На выборах мэра Новосибирска к полудню проголосовали около 5,4% избирателей

НОВОСИБИРСК, 8 сен - РИА Новости. Около 5,4% избирателей проголосовали к полудню местного времени (08.00 мск) на выборах мэра Новосибирска, что значительно ниже явки на этот час на прошлых выборах в апреле 2014 года, сообщила журналистам председатель горизбиркома Тамара Краткая.

"По состоянию на 12.00 явка составляет 5,43%. В выборах приняли участие более 64 тысяч человек. По сравнению с выборами мэра 2014 года, когда на это время явка была 9,85%, явка меньше на 4%", - сказала она.

Глава горизбиркома считает, что погода и действия кандидатов не могли повлиять на снижение активности избирателей. "Не могу сказать, что кандидаты были неактивны. Погода у нас сегодня средняя… На мой взгляд на явку эти факторы не должны влиять. Но, традиционно, чем ниже уровень выборов, тем ниже уровень явки", - сказала Краткая. Она добавила, что голосование в целом проходит достаточно спокойно, существенных нарушений нет.

В избирательных бюллетенях 15 кандидатов: Сергей Бойко (самовыдвижение), Наталья Пинус ("Российский общенародный союз"), Александр Гультяев ("Партия возрождения России"), Данияр Сафиуллин ("Родина"), Дарья Украинцева ("Зеленые"), Анатолий Локоть (КПРФ), Евгений Лебедев (ЛДПР), Виктор Козодой ("Справедливая Россия"), Юлия Сапина ("Гражданская платформа"), Олег Викторович ("Партия дела"), Андрей Токарев ("Родная партия"), Дмитрий Холявченко ("Яблоко"), Алексей Крестьянов ("Аграрная партия России"), Сергей Лоскутов ("Коммунисты России") и Мухаммед-Али Хаюрин ("Партия возрождения села").