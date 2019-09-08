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РИА Новости
Единый день голосования

На выборах мэра Новосибирска к полудню проголосовали около 5,4% избирателей

09:18 08.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 8 сен - РИА Новости. Около 5,4% избирателей проголосовали к полудню местного времени (08.00 мск) на выборах мэра Новосибирска, что значительно ниже явки на этот час на прошлых выборах в апреле 2014 года, сообщила журналистам председатель горизбиркома Тамара Краткая.
"По состоянию на 12.00 явка составляет 5,43%. В выборах приняли участие более 64 тысяч человек. По сравнению с выборами мэра 2014 года, когда на это время явка была 9,85%, явка меньше на 4%", - сказала она.
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Глава горизбиркома считает, что погода и действия кандидатов не могли повлиять на снижение активности избирателей. "Не могу сказать, что кандидаты были неактивны. Погода у нас сегодня средняя… На мой взгляд на явку эти факторы не должны влиять. Но, традиционно, чем ниже уровень выборов, тем ниже уровень явки", - сказала Краткая. Она добавила, что голосование в целом проходит достаточно спокойно, существенных нарушений нет.
В избирательных бюллетенях 15 кандидатов: Сергей Бойко (самовыдвижение), Наталья Пинус ("Российский общенародный союз"), Александр Гультяев ("Партия возрождения России"), Данияр Сафиуллин ("Родина"), Дарья Украинцева ("Зеленые"), Анатолий Локоть (КПРФ), Евгений Лебедев (ЛДПР), Виктор Козодой ("Справедливая Россия"), Юлия Сапина ("Гражданская платформа"), Олег Викторович ("Партия дела"), Андрей Токарев ("Родная партия"), Дмитрий Холявченко ("Яблоко"), Алексей Крестьянов ("Аграрная партия России"), Сергей Лоскутов ("Коммунисты России") и Мухаммед-Али Хаюрин ("Партия возрождения села").
На предыдущих досрочных выборах мэра Новосибирска 6 апреля 2014 года кандидат от КПРФ и объединенной оппозиции, депутат Госдумы Анатолий Локоть победил, набрав 43,75% голосов избирателей. Его конкурент, исполняющий обязанности мэра города единоросс Владимир Знатков тогда получил 39,57%. Явка составила 32,59% (375 926 избирателей).
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияСергей БойкоВладимир ЗнатковАнатолий ЛокотьНовосибирскРоссияПолитика
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