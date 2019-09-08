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РИА Новости

В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов

09:15 08.09.2019
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© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Жанна Манукян
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ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Очередные столкновения полиции с антиправительственными протестующими произошли в субботу в Гонконге, 19 человек были госпитализированы, состояние 2 человек оценивается как тяжелое, сообщает телерадиокорпорация RYHK.
Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге уже 14-ю неделю подряд, несмотря на то, что власти уже заявили о решении окончательно отозвать противоречивый законопроект об экстрадиции, который привел к затяжному хаосу в городе. По заявлениям активистов, протесты не остановятся, пока власти не выполнят все пять требований протестующих.
Акция протеста в Гонконге
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Демонстранты в пятницу и в субботу устраивали протесты у полицейского участка в гонконгском районе Монкок, при этом они поджигали зонты, бумагу, ящики и другие предметы. Полиция для разгона демонстрантов несколько раз применила слезоточивый газ. Помимо этого, протестующие предпринимали попытки нарушить транспортное движение, в частности, в метро.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в прошлую среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Участники акции протеста в Гонконге.
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Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
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