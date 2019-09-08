В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов

ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Очередные столкновения полиции с антиправительственными протестующими произошли в субботу в Гонконге, 19 человек были госпитализированы, состояние 2 человек оценивается как тяжелое, сообщает телерадиокорпорация RYHK.

Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге уже 14-ю неделю подряд, несмотря на то, что власти уже заявили о решении окончательно отозвать противоречивый законопроект об экстрадиции, который привел к затяжному хаосу в городе. По заявлениям активистов, протесты не остановятся, пока власти не выполнят все пять требований протестующих.

Демонстранты в пятницу и в субботу устраивали протесты у полицейского участка в гонконгском районе Монкок, при этом они поджигали зонты, бумагу, ящики и другие предметы. Полиция для разгона демонстрантов несколько раз применила слезоточивый газ. Помимо этого, протестующие предпринимали попытки нарушить транспортное движение, в частности, в метро.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в прошлую среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.