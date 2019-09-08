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РИА Новости
Единый день голосования

На выборах главы Алтая проголосовали более 12% избирателей

08:46 08.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Единый день голосования в регионах России
БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Свыше 12% избирателей проголосовали за первые два часа на избирательных участках в республике Алтай, где выбирают главу региона, это больше показателей 2014 года, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Дмитрий Степанов.
"Всего в республике насчитывается более 160 тысяч избирателей. В первые часы проголосовали более 12% избирателей, этот показатель больше, чем на выборах губернатора 2014 года", - сказал Степанов.
Он отметил, что к 10.00 (6.00 мск) активнее всех голосуют в Кош-Агачском районе, явка в Горно-Алтайске меньше.
Более 200 избирательных участков работают в воскресенье в республике Алтай, где в единый день голосования проходят выборы главы региона. За пост главы республики борются нынешний врио Олег Хорохордин от "Единой России", Виктор Ромашкин от КПРФ и Дмитрий Софронов от ЛДПР.
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Президент РФ Владимир Путин 20 марта подписал указ о досрочном прекращении полномочий предыдущего главы Республики Алтай, председателя правительства Александра Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет. Врио главы региона был назначен Хорохордин.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияРеспублика АлтайПолитика
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