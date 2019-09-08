На выборах главы Алтая проголосовали более 12% избирателей

БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Свыше 12% избирателей проголосовали за первые два часа на избирательных участках в республике Алтай, где выбирают главу региона, это больше показателей 2014 года, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Дмитрий Степанов.

"Всего в республике насчитывается более 160 тысяч избирателей. В первые часы проголосовали более 12% избирателей, этот показатель больше, чем на выборах губернатора 2014 года", - сказал Степанов.

Он отметил, что к 10.00 (6.00 мск) активнее всех голосуют в Кош-Агачском районе, явка в Горно-Алтайске меньше.

Более 200 избирательных участков работают в воскресенье в республике Алтай, где в единый день голосования проходят выборы главы региона. За пост главы республики борются нынешний врио Олег Хорохордин от "Единой России", Виктор Ромашкин от КПРФ и Дмитрий Софронов от ЛДПР.