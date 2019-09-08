День тишины в России прошел в полном спокойствии, заявили в ЦИК

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. День тишины в РФ прошел в полном спокойствии, заявлений, на которые надо немедленно реагировать, на горячую линию ЦИК не поступало, заявил замглавы Центризбиркома России Николай Булаев при посещении цифрового участка в Москве.

"Я вчера не видел больших жалоб, может быть, они поступили ночью", - сказал Булаев, подчеркнув, что день тишины прошел "в полном спокойствии".