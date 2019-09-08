Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T08:31Z
https://ria.ru/20190908/1558440244.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:419:4076:2712_1036x0_80_0_0_290287c7deedd46b6999fe36d219f175.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Число участников онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму уменьшилось

08:30 08.09.2019 (обновлено: 08:31 08.09.2019)
204
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Итоговое количество избирателей, которые будут участвовать в онлайн-голосовании на выборах в Мосгордуму, незначительно уменьшилось после перепроверок, сообщил РИА Новости глава электронного штаба Илья Массух.
Ранее глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщал, что на электронное голосование записались 11 255 человек, но будут проводиться повторные перепроверки, каждому из записавшихся позвонят и спросят, действительно ли они записались на электронное голосование, чтобы вычеркнуть их из "бумажного" списка избирателей.
"11 228 избирателей на электронных участках", - сказал Массух.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участка, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
200001
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуЕдиный день голосованияМосковская областьПолитика
Рекомендуем
Единый день голосования в регионах России
День тишины в России прошел в полном спокойствии, заявили в ЦИК
РИА
Новости
Единый день голосования в регионах России
На выборах главы Алтая проголосовали более 12% избирателей
Единый день голосования в регионах России
Мониторинговая группа СПЧ наблюдает за голосованием в 12 субъектах России
Пенсионерка на избирательном участке
В Москве открылись избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы
Лента
новостей
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут
Выборы в Мосгордуму: открытие избирательных участков. Прямая трансляция
Единый день голосования. Онлайн-репортаж
Член участковой избирательной комиссии
В Севастополе открылись избирательные участки на выборах парламента региона
Единый день голосования в регионах России
В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
Мужчина голосует на выборах
В ряде регионов России началось голосование на выборах губернаторов
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах в Иркутской области к полудню составила около 10%
Голосование на избирательном участке в Хабаровске
Более 12,5% избирателей проголосовали к полудню в Хабаровском крае
Празднование Дня города в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
09:45Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41Явка на выборах губернатора Астраханской области к 10.00 составила 5,36%
09:40Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
09:39Желающих проголосовать онлайн могло быть в разы больше, считают в ЦИК
09:36В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки
09:34Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов
09:29На выборах в Курганской области к 10 утра проголосовали 6,86% избирателей
09:27Явка на выборах главы Алтая к полудню составила 25%
09:26В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:24Выборы в Крыму проходят без иностранных наблюдателей
09:19В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей
09:18На выборах мэра Новосибирска к полудню проголосовали около 5,4% избирателей
09:15В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов
09:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:11Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
09:07В ДНР заявили о загоревшемся из-за обстрела силовиков доме в Ясиноватой
09:04Польcкий журналист заявил о необходимости диалога с Москвой
09:03В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут
09:00Эксперт поддержал Лаврова в отказе называть Китай "большим братом" России
Лента новостейМолния