Число участников онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму уменьшилось

Ранее глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщал, что на электронное голосование записались 11 255 человек, но будут проводиться повторные перепроверки, каждому из записавшихся позвонят и спросят, действительно ли они записались на электронное голосование, чтобы вычеркнуть их из "бумажного" списка избирателей.

Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участка, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.