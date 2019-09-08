Избирательные участки открылись в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 8 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Избирательные участки для голосования на выборах губернатора открылись в воскресенье в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель региональной избирательной комиссии.

"В 8.00 (7.00 мск) в Астраханской области открылись 580 избирательных участков, из них девять – временные (в больницах, СИЗО и на судовых платформах в Каспийском море)", - сказал собеседник. Он уточнил, что проголосовать в воскресенье смогут почти 731 тысяча избирателей.

При этом 60 астраханцев изъявили желание проголосовать на цифровых избирательных участках, которые будут функционировать в Москве.

Голосование на избирательных участках в Астраханской области завершится в 20.00 (19.00 мск). "При подведении итогов в открытом доступе будет организована видеотрансляция", - отметил представитель облизбиркома.