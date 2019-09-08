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РИА Новости
Единый день голосования

Избирательные участки открылись в Астраханской области

07:22 08.09.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПенсионерка на избирательном участке
Пенсионерка на избирательном участке
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
АСТРАХАНЬ, 8 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Избирательные участки для голосования на выборах губернатора открылись в воскресенье в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель региональной избирательной комиссии.
"В 8.00 (7.00 мск) в Астраханской области открылись 580 избирательных участков, из них девять – временные (в больницах, СИЗО и на судовых платформах в Каспийском море)", - сказал собеседник. Он уточнил, что проголосовать в воскресенье смогут почти 731 тысяча избирателей.
При этом 60 астраханцев изъявили желание проголосовать на цифровых избирательных участках, которые будут функционировать в Москве.
Голосование на избирательных участках в Астраханской области завершится в 20.00 (19.00 мск). "При подведении итогов в открытом доступе будет организована видеотрансляция", - отметил представитель облизбиркома.
В выборах принимают участие четыре кандидата - Николай Арефьев (КПРФ), Сергей Сычев (Партия пенсионеров), Тимофей Щербаков (ЛДПР), а также временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин (самовыдвижение), назначенный на эту должность в июне текущего года.
Единый день голосования в России
02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
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Единый день голосованияЛДПРКПРФНиколай АрефьевРоссияПолитика
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