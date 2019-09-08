ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области в единый день голосования 8 сентября.

В Челябинской области в единый день голосования будут работать 2,29 тысячи избирательных участков. Часть из них – 118 избирательных участков - открылась в 6.00 (4.00 мск) и 7.00 (5.00 мск), остальные – в 8.00 (6.00 мск).

По данным облизбиркома, в этом году 1,25 тысячи избирательных участков оснащены видеокамерами, под наблюдением камер на выборах губернатора региона смогут проголосовать 84% избирателей.

Как сообщал облизбирком, в единый день голосования в регионе пройдут выборы губернатора Челябинской области, депутатов в семь райсоветов Челябинска, а также депутатов в районные собрания. В выборах губернатора региона принимают участие пять кандидатов, в том числе выдвинутый региональным отделением партии "Гражданская сила" в Челябинской области Алексей Севастьянов, выдвинутый региональным отделением партии "Родина" в Челябинской области Сергей Смышляев, выдвинутый челябинским региональным отделением партии ЛДПР Виталий Пашин, Константин Нациевский, выдвинутый челябинским отделением КПРФ, и глава региона, самовыдвиженец Алексей Текслер.