Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T06:45Z
https://ria.ru/20190908/1558439192.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155675/46/1556754695_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_33f24dfb76f143a371cd8af331e99bc7.jpg
РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными

05:49 08.09.2019 (обновлено: 06:45 08.09.2019)
63432
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что он причастен к освобождению соотечественников в результате договоренности между Москвой и Киевом, вызвали в комментариях к его посту в Facebook неоднозначную реакцию.
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
Российский и украинский самолеты в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
05:02Освобождение задержанных россиян и украинцев
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
"Поздравляю семьи освобожденных парней!" — пишет Татьяна Гавриленко.
"Хорошая новость! Но какой ценой?" — отмечает Юрий Прохоров.
В то же время оппоненты, также многочисленные, выражают недоумение по поводу того, что Порошенко присвоил себе заслугу в освобождении соотечественников, либо высмеивают его. Многие при этом подвергают экс-президента жесткой критике и осыпают руганью.
"А ты каким боком к этому и кого ты освободил?" — ответил Oleksandr Nimets.
"Ты гнал людей на убой и обо<…>ся даже в этом. Зеленский исправляет твои ошибки", — отмечает Sergey Prokofiev.
"Ты их туда пристроил и не тебе об этом рассуждать", — написал Олег Стриженко.
"Заслуга Порошенко, что моряки попали в плен!" — подчеркивает Tatiana Petrechenko.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Вчера, 17:18Освобождение задержанных россиян и украинцев
Аксенов прокомментировал освобождение заключенных россиян и украинцев
"Пьетья наилудшайший, наивеличайший, он бог, слава Пьетье", — с иронией прокомментировал Сергей Новиков.
"Напиши книжку: "Моя борьба", — посоветовал Andrej Zimmermann.
"Во гонит!" — усомнилась Елена Плужник.
"А парашенко каким боком?" — спросил Leha Esipenko. На это ей ответила Анна Шевченко: "Ну как.. Он же их отправил". "Отправляют людей, по их просьбе. А он их погнал приказом! Я думаю, они его не просили их туда гнать?" — прокомментировал эту реплику Esipenko.
"Пеця моряков отправил на заклание, не имея никакого плана на случай их ареста, а Зеленский их оттуда забрал", — отметил Андрей Витченко.
"Когда это ничтожество уже осознает, что ни он, ни его мысли больше не интересуют народ Украины", — отметила Nina Melanchik.
"Петр! Пойди с миром. Столько горя и лжи! Хватит!" — пишет Olha Melnyk.
В субботу Россия и Украина по взаимной договоренности освободили осужденных и задержанных граждан. С российской стороны среди них были, в частности, осужденный за терроризм украинец Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военнослужащих.
В этот же день в Россию прибыл руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого освободили по решению суда.
Освобождению заключенных предшествовала долгая работа и двусторонние переговоры.
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Вчера, 15:21Освобождение задержанных россиян и украинцев
"Хороший шаг". Кого вернули друг другу Москва и Киев
14314335624
Обсудить 15
Освобождение задержанных россиян и украинцевСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
РИА
Новости
Лора и Шон Мэй
Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Лента
новостей
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Лолита назвала причину расставания с мужем
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Цех розлива готовой продукции на предприятии Шуйская водка
Названы лечебные свойства водки
Российский и украинский самолеты в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Енот
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Кресты на куполах
Русские приходы в Западной Европе не приняли решение о присоединении к РПЦ
Водительксие удостоверения
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
Логотип Евросоюза
В Германии оценили последствия от ответных российских санкций
Драка в поликлинике в Набережных Челнах
В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
Актриса Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Девушка с банковской картой перед ноутбуком
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:50В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующего быка" на Уолл-стрит
09:48Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
09:45Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41Явка на выборах губернатора Астраханской области к 10.00 составила 5,36%
09:40Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
09:39Желающих проголосовать онлайн могло быть в разы больше, считают в ЦИК
09:36В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки
09:34Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов
09:29На выборах в Курганской области к 10 утра проголосовали 6,86% избирателей
09:27Явка на выборах главы Алтая к полудню составила 25%
09:26В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:24Выборы в Крыму проходят без иностранных наблюдателей
09:19В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей
09:18На выборах мэра Новосибирска к полудню проголосовали около 5,4% избирателей
09:15В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов
09:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:11Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
09:07В ДНР заявили о загоревшемся из-за обстрела силовиков доме в Ясиноватой
09:04Польcкий журналист заявил о необходимости диалога с Москвой
09:03В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут
Лента новостейМолния