В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что он причастен к освобождению соотечественников в результате договоренности между Москвой и Киевом, вызвали в комментариях к его посту в Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что он причастен к освобождению соотечественников в результате договоренности между Москвой и Киевом, вызвали в комментариях к его посту в Facebook неоднозначную реакцию.

Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.

"Поздравляю семьи освобожденных парней!" — пишет Татьяна Гавриленко.

"Хорошая новость! Но какой ценой?" — отмечает Юрий Прохоров.

В то же время оппоненты, также многочисленные, выражают недоумение по поводу того, что Порошенко присвоил себе заслугу в освобождении соотечественников, либо высмеивают его. Многие при этом подвергают экс-президента жесткой критике и осыпают руганью.

"А ты каким боком к этому и кого ты освободил?" — ответил Oleksandr Nimets.

"Ты гнал людей на убой и обо<…>ся даже в этом. Зеленский исправляет твои ошибки", — отмечает Sergey Prokofiev.

"Ты их туда пристроил и не тебе об этом рассуждать", — написал Олег Стриженко.

"Заслуга Порошенко, что моряки попали в плен!" — подчеркивает Tatiana Petrechenko.

"Пьетья наилудшайший, наивеличайший, он бог, слава Пьетье", — с иронией прокомментировал Сергей Новиков.

"Напиши книжку: "Моя борьба", — посоветовал Andrej Zimmermann.

"Во гонит!" — усомнилась Елена Плужник.

"А парашенко каким боком?" — спросил Leha Esipenko. На это ей ответила Анна Шевченко: "Ну как.. Он же их отправил". "Отправляют людей, по их просьбе. А он их погнал приказом! Я думаю, они его не просили их туда гнать?" — прокомментировал эту реплику Esipenko.

"Пеця моряков отправил на заклание, не имея никакого плана на случай их ареста, а Зеленский их оттуда забрал", — отметил Андрей Витченко.

"Когда это ничтожество уже осознает, что ни он, ни его мысли больше не интересуют народ Украины", — отметила Nina Melanchik.

"Петр! Пойди с миром. Столько горя и лжи! Хватит!" — пишет Olha Melnyk.

В субботу Россия и Украина по взаимной договоренности освободили осужденных и задержанных граждан. С российской стороны среди них были, в частности, осужденный за терроризм украинец Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военнослужащих.

В этот же день в Россию прибыл руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого освободили по решению суда.