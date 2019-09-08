В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона

УФА, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки в Башкирии, где жители выбирают главу региона, открылись в единый день голосования на час раньше, в 7.00 (5.00 мск), сообщили РИА Новости в ЦИК республики.

Ранее депутаты башкирского парламента продлили часы работы избиркомов на два часа для удобства избирателей, чтобы успели проголосовать большее количество граждан, с 7.00 (5.00 мск) до 21.00 (19.00 мск).

"В 7.00 (5.00 мск) открылись все избирательные участки республики, началось голосование", - сообщили в центризбиркоме Башкирии.

По данным ЦИК региона, в республике работают 69 территориальных и 3 434 участковые избирательные комиссии. Всего на избирательные участки ожидают 3 миллиона 49 тысяч 501 человек, из них 38 тысяч – это граждане, которые участвуют в выборах впервые.