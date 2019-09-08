В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона

УФА, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки в Башкирии, где жители выбирают главу региона, открылись в единый день голосования на час раньше, в 7.00 (5.00 мск), сообщили РИА Новости в ЦИК республики.
Ранее депутаты башкирского парламента продлили часы работы избиркомов на два часа для удобства избирателей, чтобы успели проголосовать большее количество граждан, с 7.00 (5.00 мск) до 21.00 (19.00 мск).
"В 7.00 (5.00 мск) открылись все избирательные участки республики, началось голосование", - сообщили в центризбиркоме Башкирии.
По данным ЦИК региона, в республике работают 69 территориальных и 3 434 участковые избирательные комиссии. Всего на избирательные участки ожидают 3 миллиона 49 тысяч 501 человек, из них 38 тысяч – это граждане, которые участвуют в выборах впервые.
На должность главы Башкирии претендуют восемь человек. Это Владимир Барабаш от "Гражданской силы", Зульфия Гайсина от "Яблока", Юрий Игнатьев от "Справедливой России", Рафис Кадыров от "Патриотов России", Владимир Кобзев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, от КПРФ Юнир Кутлугужин, Иван Сухарев от ЛДПР и врио главы Башкирии Радий Хабиров от "Единой России". Кроме того 8 сентября жители региона будут избирать двух депутатов госсобрания-курултая, также в ряде городов и районов пройдут выборы муниципальных депутатов.