На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.

Список этих людей и краткие сведения об их уголовных делах привел в Facebook Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины.

Среди упомянутых 13 человек — граждане России Алексей Седиков, Денис Сидоров и Виктор Агеев, осужденные за участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса. Они были помилованы Владимиром Зеленским.

Похищенные из Крыма

Также приведены имена еще двух помилованных — Александра Баранова и Максима Одинцова, ранее служивших в Вооруженных силах Украины. Их обвинили в том, что они после присоединения Крыма к России "незаконно" приняли российское гражданство и поступили на российскую военную службу. Украинская юстиция квалифицировала это как "дезертирство" и "госизмену", их приговорили к 14 и 13 годам заключения соответственно.

Баранова и Одинцова задержала СБУ 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило это как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали.

Владимир Путин назвал этот поступок "вероломством".

"Терроризм" и "шпионаж"

Кроме того, в приведенном Матиосом списке еще семь человек — граждан Украины.

Юлию Просолову осудили на 12 лет после признания виновной в совершении "теракта", то есть убийства в Мариуполе "по заданию ДНР" начальника главного отдела контрразведки Управления СБУ в Донецкой области Александра Хараберюша.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявляла, что власти Украины Просолова дала признательные показания под пытками.

Ее также помиловал Владимир Зеленский.

Еще шесть человек обвинялись в передаче секретной информации спецслужбам России и ДНР. Это Станислав Ежов, Андрей Васьковский, Юрий Ломако, Сергей Лазарев, Дмитрий Кореновский и Виктор Федоров.

Последний упомянутый, Олег Хоменко, гражданин Украины, обвинялся в госизмене и дезертирстве.

Матиос уточняет, что делами остальных отпущенных заключенных занимались прокуроры гражданских прокуратур.

Освобождение заключенных

Россия и Украина в субботу освободили осужденных и задержанных граждан. С российской стороны среди них были, в частности, осужденный за терроризм украинец Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военнослужащих.