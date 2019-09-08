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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных

05:02 08.09.2019 (обновлено: 09:29 08.09.2019)
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© REUTERS / Gleb GaranichРоссийский и украинский самолеты в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
Российский и украинский самолеты в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
© REUTERS / Gleb Garanich
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Список этих людей и краткие сведения об их уголовных делах привел в Facebook Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины.
Среди упомянутых 13 человек — граждане России Алексей Седиков, Денис Сидоров и Виктор Агеев, осужденные за участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса. Они были помилованы Владимиром Зеленским.
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Похищенные из Крыма

Также приведены имена еще двух помилованных — Александра Баранова и Максима Одинцова, ранее служивших в Вооруженных силах Украины. Их обвинили в том, что они после присоединения Крыма к России "незаконно" приняли российское гражданство и поступили на российскую военную службу. Украинская юстиция квалифицировала это как "дезертирство" и "госизмену", их приговорили к 14 и 13 годам заключения соответственно.
Баранова и Одинцова задержала СБУ 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило это как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали.
Владимир Путин назвал этот поступок "вероломством".
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"Терроризм" и "шпионаж"

Кроме того, в приведенном Матиосом списке еще семь человек — граждан Украины.
Юлию Просолову осудили на 12 лет после признания виновной в совершении "теракта", то есть убийства в Мариуполе "по заданию ДНР" начальника главного отдела контрразведки Управления СБУ в Донецкой области Александра Хараберюша.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявляла, что власти Украины Просолова дала признательные показания под пытками.
Ее также помиловал Владимир Зеленский.
Еще шесть человек обвинялись в передаче секретной информации спецслужбам России и ДНР. Это Станислав Ежов, Андрей Васьковский, Юрий Ломако, Сергей Лазарев, Дмитрий Кореновский и Виктор Федоров.
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Последний упомянутый, Олег Хоменко, гражданин Украины, обвинялся в госизмене и дезертирстве.
Матиос уточняет, что делами остальных отпущенных заключенных занимались прокуроры гражданских прокуратур.

Освобождение заключенных

Россия и Украина в субботу освободили осужденных и задержанных граждан. С российской стороны среди них были, в частности, осужденный за терроризм украинец Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военнослужащих.
В этот же день в Москву прилетел руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный ранее по решению суда.
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Популярные комментарии
Зачем ты в России задаёшь этот вопрос? Спроси у себя там на Украине, будут ли ваших "героев" привлекать, скорее наградят.
8 сентября, 07:02
АГАлександр Горшенин
2200001
Печально всё это. Событие как знак того, что никакие мы не братья уже, были, да, но народ Украины так приспичило в некое светлое царство, что позабыли мать родную. И никакой это не жест доброй воли, который был бы именно таким с другой страной, например с Америкой. А с Украиной - одно лишь разочарование. И вопрос - всех ли освободили? - остаётся.
8 сентября, 07:13
АГАлександр Горшенин
1700000
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