Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске. Архивное фото

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 8 сен – РИА Новости. Избирательные участки в 8.00 по местному времени (4.00 мск) в воскресенье открылись в Новосибирске, где горожанам предстоит выбрать мэра из 15 официально зарегистрированных кандидатов.

Принять участие в выборах мэра Новосибирска смогут 1,183 миллиона человек. Любым партиям и избирательным объединениям при выдвижении своего кандидата не требовалось собирать подписи. Самовыдвиженцам же было необходимо собрать и сдать в горизбирком подписи в свою поддержку в размере 0,5% от общего числа избирателей в Новосибирске, то есть минимум 5886.

Новосибирская городская избирательная комиссия по итогам заявочной кампании из 20 кандидатов на пост мэра зарегистрировала 17, из которых один самовыдвиженец. Позже кандидат от "Партии роста" Сергей Проничев отказался от участия в выборах. В середине августа также была аннулирована регистрация кандидата от партии "Великое отечество" Александра Трушакина на основании того, что деятельность партии в РФ приостановлена. Таким образом, в избирательных бюллетенях будет 15 кандидатов.

Кандидатами в мэры Новосибирска являются: Сергей Бойко (самовыдвижение), Наталья Пинус ("Российский общенародный союз"), Александр Гультяев ("Партия возрождения России"), Данияр Сафиуллин ("Родина"), Дарья Украинцева ("Зеленые"), Анатолий Локоть (КПРФ), Евгений Лебедев (ЛДПР), Виктор Козодой ("Справедливая Россия"), Юлия Сапина ("Гражданская платформа"), Олег Викторович ("Партия дела"), Андрей Токарев ("Родная партия"), Дмитрий Холявченко ("Яблоко"), Алексей Крестьянов ("Аграрная партия России"), Сергей Лоскутов ("Коммунисты России") и Мухаммед-Али Хаюрин ("Партия возрождения села").

На предыдущих, прошедших 6 апреля 2014 года досрочных выборах мэра Новосибирска кандидат от КПРФ и объединенной оппозиции, депутат Госдумы Анатолий Локоть победил, набрав 43,75% голосов избирателей. Его конкурент, исполняющий обязанности мэра города единоросс Владимир Знатков получил 39,57%. Явка составила 32,59% (375 926 избирателей). Представители реготделения "Единой России" сообщили, что не будут выдвигать своего кандидата на пост градоначальника на выборах в этом году.