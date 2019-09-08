Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае

БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Более 200 избирательных участков открылись в воскресенье в республике Алтай, где в единый день голосования состоятся выборы губернатора, сообщили РИА Новости в избиркоме региона.

"В воскресенье открылись более 200 избирательных участков, они традиционно будут работать с 8.00 до 20.00 (4.00-16.00 мск). За пост главы республики борются нынешний врио Олег Хорохордин от "Единой России", Виктор Ромашкин от КПРФ и Дмитрий Софронов от ЛДПР", - сказали в ведомстве.

Члены избирательной комиссии отказали в регистрации кандидатам на должность главы республики Алтай, председателя правительства республики Алтай: Леониду Ефимову, Александру Чеконову в связи с недостаточным количеством достоверных подписей, представленных для регистрации, Михаилу Соловьеву, Мергену Теркину, Александру Транову в связи с отсутствием необходимых документов для регистрации.