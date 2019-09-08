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РИА Новости
Единый день голосования

Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае

04:14 08.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДосрочное голосование в Республике Алтай
Досрочное голосование в Республике Алтай
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Досрочное голосование в Республике Алтай
БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Более 200 избирательных участков открылись в воскресенье в республике Алтай, где в единый день голосования состоятся выборы губернатора, сообщили РИА Новости в избиркоме региона.
"В воскресенье открылись более 200 избирательных участков, они традиционно будут работать с 8.00 до 20.00 (4.00-16.00 мск). За пост главы республики борются нынешний врио Олег Хорохордин от "Единой России", Виктор Ромашкин от КПРФ и Дмитрий Софронов от ЛДПР", - сказали в ведомстве.
Члены избирательной комиссии отказали в регистрации кандидатам на должность главы республики Алтай, председателя правительства республики Алтай: Леониду Ефимову, Александру Чеконову в связи с недостаточным количеством достоверных подписей, представленных для регистрации, Михаилу Соловьеву, Мергену Теркину, Александру Транову в связи с отсутствием необходимых документов для регистрации.
Президент РФ Владимир Путин 20 марта подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы республики Алтай, председателя правительства Александра Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет. Врио главы региона был назначен Хорохордин.
Единый день голосования в России
02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
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Единый день голосованияМихаил СоловьевЛДПРКПРФАлександр БердниковВладимир ПутинРоссияПолитика
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