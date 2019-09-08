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РИА Новости

В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"

04:13 08.09.2019
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© AP Photo / Gonzalo GaudenziПоследствия урагана "Дориан" на Багамских островах
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
© AP Photo / Gonzalo Gaudenzi
Последствия урагана "Дориан" на Багамских островах
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Свыше 300 тысяч абонентов остались без электричества в провинции Новая Шотландия на юго-востоке Канады из-за урагана "Дориан", приблизившегося к побережью страны, сообщает канадский телеканал Global News.
Как сообщает канадская радиовещательная корпорация CBC, "Дориан" ослаб до пост-тропического шторма приблизительно в 19.00 по местному времени, когда достиг портового города Галифакс.
По данным Global News, без света остались абоненты, которых снабжает электроэнергией электросеть Nova Scotia Power. Отмечается, что 14 тысяч домов и предприятий также остались без электричества в провинции Нью-Брунсвик.
Министр общественной безопасности и гражданской защиты Ральф Гудейл в Twitter сообщил, что ВС Канады окажут помощь в ликвидации последствий непогоды. "Новая Шотландия запросила помощь с ураганом Дориан, ответ правительства Канады, конечно, да. Вооруженные силы Канады мобилизуются для развертывания с целью оказания помощи в восстановлении", - написал министр.
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
Вчера, 20:02РИА Новости
Канада направила авиацию на пострадавшие от урагана "Дориан" Багамы
Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Жертвами урагана стали 43 человека.
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Ураган "Дориан"КанадаTwitterВ мире
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